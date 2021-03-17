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среда, 17 марта 2021 14:06

На курсах для госслужащих произошел языковой конфликт

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На курсах для госслужащих произошел языковой конфликт
Преподаватель на курсах повышения квалификации отказался говорить на украинском. Фото: pexels.com

На курсах повышения квалификации для государственных служащих центральных органов исполнительной власти преподаватель отказался преподавать на украинском.

"Институт повышения квалификации работников телевидения, радио и прессы, скажите, какие еще законы нужно принять, чтобы на тридцатом году независимости не унижаться и не выпрашивать лекцию на государственном языке, находясь на государственной службе? Чтобы не писать вам публичных сообщений", - написал в Facebook работник Украинского института исторической памяти Павел Подобед.

Он добавил, что преподаватель проигнорировал просьбу перейти на украинский.

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"Если преподаватель высшей категории Михаил Геннадьевич Лебедев не может выступать на украинском, да еще и имеет наглость говорить, что лекцию он читает на русском, потому что "на украинском языке отсутствуют термины" - это называется профнепригодность. Пусть идет на обучение и учит термины, а пока не выучится - он не может читать лекции для работников центральных органов исполнительной власти", - отметил Подобед.

Он попросил уполномоченного по защите государственного языка обратить внимание на ситуацию.

В Харькове депутата областного совета от партии "Европейская Солидарность" Александра Дорошенко исключили из фракции за отказ перейти на государственный язык во время выступления на внеочередной сессии. В дальнейшем против депутата будет применена процедура императивного мандата.

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