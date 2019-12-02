На форуме ООН напомнили, что в России нет ни одной украинской школы

Кононенко сообщил о ситуации с украинским языком в РФ и в Крыму. Фото: Укринформ

В России нет ни одной школы с украинским языком обучения.

При этом в стране, по официальным данным, проживает 2 млн украинцев, заявил директор Департамента общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко в Женеве на Форуме ООН по вопросам меньшинств, сообщает Укринформ.

"Что говорить о самой РФ, где только по официальным данным проживает почти 2 млн украинцев, однако нет ни одной школы с украинским языком обучения", - заявил он.

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Кононенко выразил глубокую обеспокоенность ситуацией в оккупированном Крыму. Указал на то, что после оккупации Крыма количество учеников, обучающихся на украинском языке, уменьшилась в 150 раз. Формально на полуострове осталась только одна школа с украинским языком обучения.

В Мариуполе откроют бесплатные курсы украинского языка. Все жители Донбасса смогут их посещать, передает пресс-служба горсовета Мариуполя.