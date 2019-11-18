На Донбассе будут бесплатно обучать украинскому

В Мариуполе откроют бесплатные курсы украинского языка.
Все жители Донбасса смогут их посещать, передает пресс-служба горсовета Мариуполя.
Курсы начнутся с 30 ноября. Посетители смогут больше узнать о правилах и грамматике украинского языка и о культуре Украины.
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Занятия будут проходить каждую субботу в бизнес-центре "Дома" на ул. Митрополита, 4, каб. 304.
В Одесской области русскоязычные учителя начальных классов в течение школьных каникул проходят курсы по украинскому.
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