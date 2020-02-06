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четверг, 06 февраля 2020 16:25

На 1+1 взялись выгораживать русский язык

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На 1+1 взялись выгораживать русский язык
На украинском будут транслировать только комедии. Фото: 1+1

Телеканал "1+1" комедии для осеннего сезона снял на украинском языке, а все 7 мелодрам - на русском.

"Найти тональность украинского языка, чтобы зритель ее воспринимал, весьма непросто. По нашим наблюдениям, мелодрамы на украинском языке выглядят хуже, чем комедии", - заявила продюсер сериалов и фильмов канала Елена Еремеева, передает "Телекритика".

По ее словам, когда люди смотрят комедии, то не замечают, на каком языке смотрят продукт.

"Продукты в весеннем сезоне мы сделали на русском языке, потому что украинский сложнее для этого жанра. Артистам пока еще трудно работать на украинском. Это увеличивает продолжительность создания, что потом влияет на бюджет", - добавила Еремеева.

Другой причиной съемок сериалов на русском языке назвали дистрибуцию контента в странах СНГ.

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"Украиноязычные сериалы сейчас показывают только на территории Украины, без продажи за границу. Для продажи нужно производить на русском языке. Сериалы, которые требуют адаптации на русский, не заложены в бизнес-модель как потенциальный продукт для продажи", - сказал генеральный продюсер "1+1" Максим Кривицкий.

Только на украинском языке дома разговаривают почти втрое больше людей, чем на русском. 37,3% жителей Украины разговаривают дома только на украинском, а 13,5% - только на русском.

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