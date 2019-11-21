Миф "какая разница" уничтожил белорусский язык

Фильм "Соловей поет" развенчал мифы об украинском языке. Фото: "новостной"

Режиссер фильма об украинском языке "Соловей поет" Леся Воронюк рассказала о мифах вокруг языка.

"Какая разница, на каком языке". Это, пожалуй, самый распространенный миф. Чтобы доказать его токсичность, мы сравнили опыт в языковом вопросе Беларуси и Израиля. В Беларуси российская пропаганда использует те же механизмы, что и в Украине", - рассказала она "Українському тижню".

В Беларуси пропаганда распространяет мнение, что язык не имеет значения.

"Это привело к тому, что носителей белорусского крайне мало, а те, кто на нем общаются, считаются диссидентами или маргиналами в родной стране. Это адская языковая ситуация. Вместе с тем, когда в 1948 году было восстановлено государство Израиль, евреи возвращались из разных стран на свою историческую землю и общались языках стран своего пребывания. Они быстро поняли: чтобы создать устойчивое общество и целостное государство, необходим язык. Поэтому на государственном уровне было принято решение восстановить иврит и сделать единственным государственным языком", - сказала режиссер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Я родилась в России и нафиг мне этот украинский" Укрзализныця попала в скандал

Для фильма разыскивали героев, переживших русификацию или румунизацию.

"В селе на Луганщине мы нашли такие семьи, где переписывали даже фамилии. В одной семье есть Бондари и Бондаревы. Об этом свидетельствуют документы, паспорта, надписи на могилах и крестах. Каждый герой - это прототип определенной группы людей, которые имеют одинаковые взгляды относительно языкового вопроса. Мы были абсолютно объективными как кинодокументалисты и показали различные точки зрения", - рассказала Воронюк.

Закончили работу над документальным фильмом "Соловей поет. Пока голос имеет". Лента посвящена проблемам языка в Украине. В фильме рассмотрят устоявшиеся мифы, например, о том, что украинский - язык села, а города всегда были русскоязычными.