Миф "какая разница" уничтожил белорусский язык

 
Ексклюзивы
1/5
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 153
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 477
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
4 Просмотров: 3204
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 1674
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2088
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1728
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1188
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11529
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
4 Просмотров: 1539
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1125
Фото
Все фото
6
7
2
38
6
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
&quot;Утверждаем украинский язык через искусство&quot; - украинцы создали уникальный проект
"Утверждаем украинский язык через искусство" - украинцы создали уникальный проект
Видео
Все видео
На Закарпатье отказались обслуживать украинским языком
На Закарпатье отказались обслуживать украинским языком
Сегодня отмечают День украинской письменности и языка
Сегодня отмечают День украинской письменности и языка
Украинцы пишут Радиодиктант национального единства (он-лайн)
Украинцы пишут Радиодиктант национального единства (он-лайн)
Донбасс нужно украинизировать - соцопрос
Донбасс нужно украинизировать - соцопрос
Все мифы об украинском языке собрали в одном фильме
Все мифы об украинском языке собрали в одном фильме
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
4 Просмотров: 3195
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 1674
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2088
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1170
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1161
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2019
2 Просмотров: 1080
Мед на дивані
Тягнемо великий алюмінієвий бідон. Володька крекче: — Ох і важкий, зараза. Цікаво, що там? — Мед, — кажу коротко, щоби не ...
четверг, 21 ноября 2019 11:28

Миф "какая разница" уничтожил белорусский язык

  Комментировать
Миф &quot;какая разница&quot; уничтожил белорусский язык
Фильм "Соловей поет" развенчал мифы об украинском языке. Фото: "новостной"

Режиссер фильма об украинском языке "Соловей поет" Леся Воронюк рассказала о мифах вокруг языка.

"Какая разница, на каком языке". Это, пожалуй, самый распространенный миф. Чтобы доказать его токсичность, мы сравнили опыт в языковом вопросе Беларуси и Израиля. В Беларуси российская пропаганда использует те же механизмы, что и в Украине", - рассказала она "Українському тижню".

В Беларуси пропаганда распространяет мнение, что язык не имеет значения.

"Это привело к тому, что носителей белорусского крайне мало, а те, кто на нем общаются, считаются диссидентами или маргиналами в родной стране. Это адская языковая ситуация. Вместе с тем, когда в 1948 году было восстановлено государство Израиль, евреи возвращались из разных стран на свою историческую землю и общались языках стран своего пребывания. Они быстро поняли: чтобы создать устойчивое общество и целостное государство, необходим язык. Поэтому на государственном уровне было принято решение восстановить иврит и сделать единственным государственным языком", - сказала режиссер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Я родилась в России и нафиг мне этот украинский" Укрзализныця попала в скандал

Для фильма разыскивали героев, переживших русификацию или румунизацию.

"В селе на Луганщине мы нашли такие семьи, где переписывали даже фамилии. В одной семье есть Бондари и Бондаревы. Об этом свидетельствуют документы, паспорта, надписи на могилах и крестах. Каждый герой - это прототип определенной группы людей, которые имеют одинаковые взгляды относительно языкового вопроса. Мы были абсолютно объективными как кинодокументалисты и показали различные точки зрения", - рассказала Воронюк.

Закончили работу над документальным фильмом "Соловей поет. Пока голос имеет". Лента посвящена проблемам языка в Украине. В фильме рассмотрят устоявшиеся мифы, например, о том, что украинский - язык села, а города всегда были русскоязычными.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Миф "какая разница" уничтожил белорусский язык». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
ноября

Порабощенные Москвой объединились в блок

В плен попал правитель с семьей

Студенты вышли против президента - 6 лет назад началась Революция достоинства

Самое читаемое
Порнозвезды устроили горячую фотосессию в военном музее
Порнозвезды устроили горячую фотосессию в военном музее
6
 Просмотров: 19071
15-летняя школьница хотела прыгнуть с крыши в прямом эфире: жуткое видео
15-летняя школьница хотела прыгнуть с крыши в прямом эфире: жуткое видео
 Просмотров: 9774
Прекратили выплату больничных и декретных: причины
Прекратили выплату больничных и декретных: причины Просмотров: 8586
Мужчина нашел старшего сына в луже крови. Младший - исчез
Мужчина нашел старшего сына в луже крови. Младший - исчез
3
 Просмотров: 8433
Зеркаль заявила об отставке из-за политической системы Зеленского
Зеркаль заявила об отставке из-за политической системы Зеленского 7 Просмотров: 7110
Сьогодення
Лишь два человека написали диктант национального единства без ошибок
Лишь два человека написали диктант национального единства без ошибок 1 Просмотров: 1683
На Донбассе будут бесплатно обучать украинскому
На Донбассе будут бесплатно обучать украинскому Просмотров: 108
Вузам могут позволить преподавать на русском
Вузам могут позволить преподавать на русском 3 Просмотров: 1962
В Вене появились украинские аудиогиды
В Вене появились украинские аудиогиды Просмотров: 99
"Я родилась в России и нафиг мне этот украинский" Укрзализныця попала в скандал
"Я родилась в России и нафиг мне этот украинский" Укрзализныця попала в скандал 5 Просмотров: 4986
Больше всего комментируют
8
"Эпоха договорняков кончилась" смешнее всех остальных шуток "- соцсети реагируют на батл Зеленского и Тимошенко
7
Зеркаль заявила об отставке из-за политической системы Зеленского
5
"Пришло время исправлять ошибки" - Сивохо призвал извиниться перед жителями Донбасса
4
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
4
Зеленский впервые отреагировал на пророссийские заявления Коломойского
Голосов: 1085
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua