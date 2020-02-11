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вторник, 11 февраля 2020 13:04

Маркетинговое агентство заявило о ненужности украинского языка и нарвалось на критику

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Столичное маркетинговое агентство попало в языковой скандал.

Сообщение о ненужности украинского языка агентство опубликовало в Facebook.

Заявили, что его работники никогда не будут общаться на украинском языке в социальных сетях, поскольку этого не требуют правила Facebook и законы Украины. Заметили, что их не интересуют замечания их потенциальных клиентов относительно их просьбы предоставить им контент на украинском языке.

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Украинцы жестко раскритиковали сообщение.



Певица Оля Полякова раскритиковала нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского. В эфире ток-шоу "Право на власть" Бужанский заявил, что в Украине ущемляют русскоязычных. После этого Полякова обратилась к нему на украинском.

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