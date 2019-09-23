Клиенты заставили паб изменить язык обслуживания

В известной сети киевских заведений Портер Паб отказались обслуживать клиентов на украинском языке.

Паб на Позняках посетила компания ветеранов, которая попросила соответствующего обслуживания. В ответ получили отказ и агрессию со стороны 2-х охранников, что является нарушением закона.

Поэтому возле заведения собрались ветераны и патриоты, которые указали администрации на их ошибки, сообщил в Facebook киевлянин Сергей Мазур.

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В Киеве работница отказались обслуживать клиента, который попросил говорить с ним на украинском языке. Это произошло в заведении общественного питания "Интеграл Кофе" в ТЦ "Аркадия".