Не обязана - в Киеве работница кафе отказалась обслуживать клиента из-за языка

Работница кафе отметила, что знание языка не входит в ее обязанности Фото: Facebook

В Киеве отказались обслуживать клиента, который попросил говорить с ним на украинском языке. Это произошло в заведении общественного питания "Интеграл Кофе" в ТЦ "Аркадия".

Продавец отметила, что не знает украинского и не собирается долго находиться в стране. Также сказала, что знание языка не входит в ее обязанности.

Девушка возмутилась съемкой на камеру и отказала клиенту в обслуживании. Рядом сидели пенсионеры, которые поддержали работницу.

"Старики, которые видели Сталина говорят, что так и должно быть", - говорит посетитель.

Видеоролик выложило в Facebook общественное объединение "Не мовчи".

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Во Львове уволили сотрудницу отделения №13 Укрпочты. Она отказывалась разговаривать с клиентами на украинском. Кроме этого, постоянно издевалась над коллегами. "С 1 июля нарушительница прекращает свою деятельность на территории Львовской области", - сообщил директор регионального отделения Укрпочты Николай Ростов.