Не обязана - в Киеве работница кафе отказалась обслуживать клиента из-за языка

 
Ексклюзивы
1/5
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
3 Просмотров: 5301
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
8 Просмотров: 1035
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 837
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1512
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3069
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2178
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 5040
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 14886
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15993
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 855
Фото
Все фото
6
7
2
38
6
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
&quot;Утверждаем украинский язык через искусство&quot; - украинцы создали уникальный проект
"Утверждаем украинский язык через искусство" - украинцы создали уникальный проект
Видео
Все видео
Не обязана - в Киеве работница кафе отказалась обслуживать клиента из-за языка
Не обязана - в Киеве работница кафе отказалась обслуживать клиента из-за языка
"Сколько надо еще удариться в штангу" - дипломат раскритиковал языковую политику президента
"Сколько надо еще удариться в штангу" - дипломат раскритиковал языковую политику президента
В столичном супермаркете дискриминируют украинцев
В столичном супермаркете дискриминируют украинцев
Кернес начал на украинском языке вести заседание горсовета
Кернес начал на украинском языке вести заседание горсовета
Фашисты, ждите реванша: таксист набросился на Янину Соколову
Фашисты, ждите реванша: таксист набросился на Янину Соколову
Интервью
1/5
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
3 Просмотров: 5310
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4565
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4149
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 855
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7839
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
12 августа 2019
Просмотров: 252
Лого і типи
Поточний футбольний чемпіонат України розпочався зі скандалу. П'ять із дванадцяти команд-учасниць відмовилися від послуг "офіційного мовника" в особі ...
вторник, 13 августа 2019 11:50

Не обязана - в Киеве работница кафе отказалась обслуживать клиента из-за языка

2 Комментировать
Не обязана - в Киеве работница кафе отказалась обслуживать клиента из-за языка
Работница кафе отметила, что знание языка не входит в ее обязанности Фото: Facebook

В Киеве отказались обслуживать клиента, который попросил говорить с ним на украинском языке. Это произошло в заведении общественного питания "Интеграл Кофе" в ТЦ "Аркадия".

Продавец отметила, что не знает украинского и не собирается долго находиться в стране. Также сказала, что знание языка не входит в ее обязанности.

Девушка возмутилась съемкой на камеру и отказала клиенту в обслуживании. Рядом сидели пенсионеры, которые поддержали работницу.

"Старики, которые видели Сталина говорят, что так и должно быть", - говорит посетитель.

Видеоролик выложило в Facebook общественное объединение "Не мовчи".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Француз убеждает украинцев общаться на государственном языке

Во Львове уволили сотрудницу отделения №13 Укрпочты. Она отказывалась разговаривать с клиентами на украинском. Кроме этого, постоянно издевалась над коллегами. "С 1 июля нарушительница прекращает свою деятельность на территории Львовской области", - сообщил директор регионального отделения Укрпочты Николай Ростов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
2 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Не обязана - в Киеве работница кафе отказалась обслуживать клиента из-за языка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

2

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
августа

"Динамо" в Москве поиздевалось над "Спартаком"

Российские войска вошли на территорию Польши

Бетонный забор отделял западную и восточную части города

Самое читаемое
&quot;Мать 2 детей с идеальной фигурой&quot; - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
"Мать 2 детей с идеальной фигурой" - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
6
 Просмотров: 52417
Уволившись, можно получать зарплату еще 9 месяцев
Уволившись, можно получать зарплату еще 9 месяцев Просмотров: 37567
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
 Просмотров: 33228
Инстаграм vs реальность: как блогеры фотошоплят фотографии до неузнаваемости
Инстаграм vs реальность: как блогеры фотошоплят фотографии до неузнаваемости
19
 Просмотров: 26973
Украинская &quot;девушка Бонда&quot; показала стройную фигуру в купальнике
Украинская "девушка Бонда" показала стройную фигуру в купальнике
6
 Просмотров: 23169
Сьогодення
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
6
 Просмотров: 2844
"Сколько надо еще удариться в штангу" - дипломат раскритиковал языковую политику президента
"Сколько надо еще удариться в штангу" - дипломат раскритиковал языковую политику президента
 1 Просмотров: 3402
Чем будет заниматься уполномоченный по защите языка
Чем будет заниматься уполномоченный по защите языка
 1 Просмотров: 225
Ищут человека на должность уполномоченного по защите государственного языка
Ищут человека на должность уполномоченного по защите государственного языка Просмотров: 495
Разумков дал установку депутатам, на каком языке говорить в Раде
Разумков дал установку депутатам, на каком языке говорить в Раде 10 Просмотров: 18165
Больше всего комментируют
8
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
7
Янтарное дело: Зеленский устроил "разгром" силовикам
6
Почему Зеленский включает "режим Лукашенко" - психолог
3
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
2
"Луценко пытается заявить о себе в последний момент" - Лещенко
Голосов: 1175
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua