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понедельник, 24 июня 2019 17:52

Уволили сотрудницу, которая отказалась говорить на украинском с клиентами

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Уволили сотрудницу, которая отказалась говорить на украинском с клиентами
Работницу Укрпочты уволили и запретят работать на территории области Фото: forpost.lviv.ua

Во Львове уволили сотрудницу отделения №13 Укрпочты. Она отказывалась разговаривать с клиентами на украинском. Кроме этого, постоянно издевалась над коллегами.

"С 1 июля нарушительница прекращает свою деятельность на территории Львовской области", - сообщил директор регионального отделения Укрпочты Николай Ростов.

Ранее женщина заявила, что никогда не будет говорить на украинском, потому что "с Новороссии", об этом сообщает Форпост.

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2 школьницы из Донецкой области получили самый высокий балл по внешнему независимому оцениванию с украинского языка и литературы.

"200 баллов по украинскому языку и литературе получили по результатам ВНО 2 школьницы из Донецкой области - ученица Волновахского общеобразовательной школы №5 Анастасия Денисенко и ученица 69-й школы Мариуполя София Персань", - отметил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куц.

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