Две школьницы из Донецкой области сдали ВНО с украинского языка на 200 баллов

Школьницы из Донецкой области написали ВНО по украинскому языку на 200 баллов. Фото: 24tv.ua

Две школьницы из Донецкой области получили самый высокий балл по внешнему независимому оцениванию с украинского языка и литературы.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куц в Facebook.

"200 баллов по украинскому языку и литературе получили по результатам ВНО две школьницы из Донецкой области - ученица Волновахского общеобразовательной школы №5 Анастасия Денисенко и ученица 69-й школы Мариуполя София Персань", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дети быстро учатся - филолог о переходе на новое правописание

Объявили пороговые баллы "сдал/не сдал" для 3 тестов ВНО - по математике, физике, украинскому языку и литературе. Соответствующие решение принял экспертная комиссия Украинского центра оценивания качества образования.