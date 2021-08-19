Киевляны играя в парке, начали переходить на украинский язык

Фото: facebook.com/teach.in.ukrainian

19 августа инициатива "Навчай українською" презентовала Мовомарафон к 30-летию независимости Украины.

Активисты устроили прохожими большую настольную игру "30 шагов к украинскому языку".

"В парке Владимирская горка развернули большую настольную игру, где каждый ход - это шаг к переходу на украинский язык, вроде "читайте книги на украинском", "гуглите на украинском", "пишите на украинском в соцсетях" и прочее", - говорится в сообщении.

На него уже зарегистрировалось более 3 тыс. участников из разных регионов. В течение 30 дней они будут получать короткие учебные материалы, задачи и смогут принять участие в вебинарах.

Желающие могут присоединиться к Мовомарафону до 24 августа включительно.

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19 сентября в парке Владимирская горка состоится семейный фестиваль "Язык объединяет". На нем кружки, которые преподают на украинском, будут проводить мастер-классы, будет проходить школа блоггинга и танцевальный флешмоб.

К 30-й годовщине независимости Украины сообщество "Переходи на украинский" запускает языковой марафон. Участники ежедневно будут получать задания и учебные материалы, которые помогут преодолеть языковой барьер. Для них подготовили советы, техники и упражнения, которые помогут запоминать сложные слова и словосочетания, ударения в украинском языке. Будут говорить о мотивации и вызовах.