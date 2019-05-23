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четверг, 23 мая 2019 13:52

Киевлянка объяснила, почему отказалась от русского языка

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Киевлянка объяснила, почему отказалась от русского языка
Татьяна Швидченко перешла на украинский, когда училась на первом курсе университета. Фото: facebook/shvydchenko

Татьяна Швидченко из Киева около 15 лет назад решила говорить только на литературном украинском языке. До того общалась на русском.

"Это было нелегко и происходило в несколько этапов. Язык я знала всегда, но годы разговорной русской сказались. Запас слов был критически бедным, - рассказывает Gazeta.ua Татьяна Швидченко. - Для начала хотела научиться разговаривать на украинском, не переводя в голове слова из русского. Боялась, если буду говорить очень медленно, то сложится впечатление, что умственно отсталая. К сожалению, тогда не было никаких курсов или хороших пособий для совершенствования знания языка. Очень помогали качественные переводы книг и фильмов. Вдохновляли авторитетные для меня люди, которые общались на украинском. Хотела быть похожей на них".

Многие не воспринимали желание женщины говорить на государственном языке и просили перейти на русский.

"Это происходило в начале 2000-х. Украинский считали немодным. Знакомые очень удивлялись моему решению, спрашивали, могу ли я нормально общаться, надолго ли у меня такое желание. Многие люди были агрессивно настроены к украиноязычным. Могли придраться в метро или магазине, спрашивали, не со Львова ли я, а если нет, то почему так говорю. Это очень обижало, раздражало. Сначала пыталась игнорировать таких лиц, избегала конфликтов. Когда уже утвердилась в своей украиноязычности, аргументами начала доказывать правоту".

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Швидченко уверена, что самая большая проблема в том, что люди не понимают, зачем нужно говорить на украинском языке.

"В последнее время Киев заметно украинизировался и стал толерантен к своему языку. Однако есть города, где народ живет в российском информационном поле и не понимает, зачем нужен украинский язык. Должна быть внутренняя уверенность, что это нужно тебе, твоим детям, государству. Помните угрозы Путина о защите "русского мира" в Украине. Поэтому важно понять, что защищать свою страну, - это не только помогать военным или вести активную общественную деятельность, это еще и всегда общаться на родном языке. Он является иммунитетом нации, барьером от внешних воздействий".

Посол Латвии в Украине Юрис Пойканс рассказал, как учил украинский язык. Решил, что найдет преподавателя и будет изучать украинский язык, когда отправился в Киев работать. Первую речь на украинском посол Латвии произнес через 2 года изучения языка.

Автор: Анна Орел
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23
мая

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