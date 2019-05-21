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вторник, 21 мая 2019 14:42

Посол Латвии рассказал, как учил украинский язык

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Посол Латвии рассказал, как учил украинский язык
Юрис Пойканс два года учил язык. Фото: "Корреспондент"

Посол Латвии в Украине Юрис Пойканс рассказал, как учил украинский язык.

Решил, что найдет преподавателя и будет изучать украинский язык, когда отправился в Киев работать, рассказал "Радио Свобода".

Первую речь украинской посол Латвии произнес через 2 года изучения языка.

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"Я из Латвии, это небольшая страна и для нас всегда очень важно, когда один или другой посол может что-то сказать на латвийском языке. Для меня изучение украинского языка - это был знак уважения, конечно, к Украине", - рассказал Юрис Пойканс.

В Украине нужно пользоваться государственным языком. Кто владеет русским, должен изучить и украинский. Такое мнение высказала посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

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