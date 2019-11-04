Канадский дипломат похвастался знанием украинского языка

Посол Канады в Украине имеет украинские корни Фото: theoutlook.com.ua

Посол Канады в Украине Роман Ващук рассказал об изучении украинского языка. Его родители уехали из Украины в 1944-м.

"У нас дома говорили на украинском. Мы ходили в украинскую церковь. Меня отправили в украинскую вечернюю школу, затем в субботнюю. Это все для меня тогда выглядело естественным. Это значит, что в субботу рано, когда некоторые мои канадские сверстники смотрели мультфильмы, я что-то где-то из букваря пробовал переписывать. И немного завидовал им, что они не должны были в субботу рано вставать и еще в одну школу ходить ", - сказал посол в эфире Радио Культура.

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"Я однажды написал что-то, может, даже переписал что-то очень такое традиционно-патриотическое и учитель мой тогдашний, пан Кузь, написал об этом так: больших слов - большая сила. Точка. Точка. Точка. И дал мне знать, что так думать и писать не нужно. Так что я это себе запечатлел", - рассказал мужчина.

Впервые посетил Украину еще в 1976-м.

Украинская школа в Сан-Франциско набрала рекордное количество детей с момента основания. В этом году заведение посещают 55 учеников. Всего в США существует около 40 подобных школ. Дети изучают украинский язык, литературу, историю и библейские уроки, чтобы не забывать о собственных корнях.