Как выучить украинский язык. 10 советов от Порошенко

Фото: Facebook

Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил украинский с Днём украинской письменности и языка.

"До 1997 я почти не говорил на украинском. В Одесской области, где родился, в селе у бабушки общались на суржике. В Киеве, в Киеве! в университете преподавали только на русском.

Мой украинский - мой сознательный выбор. Выбор в пользу родного языка, сделанный в довольно зрелом возрасте. Вернуться к истокам никогда не поздно. Овладевайте украинским, кто еще этого не сделал", - рассказал Порошенко в Facebook.

Он предложил несколько советов, которые помогут перейти на украинский.

1. Установите украинский основным операционной системы компьютера, на смартфоне.

2. В соцсетях читать украиноязычные страницы и блоггеров.

3. Не слушайте министров, которые не читают книг. Читайте много, и читайте украинский.

4. Общайтесь украинский. И не бойтесь и не стесняйтесь ошибок. Это - принцип изучения любого языка.

5. Смотрите украиноязычные фильмы, сериалы.

6. Слушайте больше украинской музыки.

7. Начните писать на украинском.

8. Делитесь своими успехами с родными и друзьями.

9. Изучайте язык через новые увлечения.

10. Покупайте детям украиноязычные книги. Передайте язык детям, и он будет жить вечно.

"Мы приняли много законов в поддержку украинского языка. Но сила языка не в законах, а в его носителях. Все больше украинцев учат язык и сознательно на нее переходят. В нашей языка, у нашей страны - большое будущее!" - добавил пятый президент.

9 ноября отмечают День украинской письменности и языка. Праздник основан в честь летописца Нестора. Именно его считают "отцом украинской письменности".