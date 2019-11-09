Как выучить украинский язык. 10 советов от Порошенко

 
Ексклюзивы
1/5
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 198
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 117
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
1 Просмотров: 909
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
1 Просмотров: 2493
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 423
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 846
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 2043
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2187
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5139
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1701
Фото
Все фото
6
7
2
38
6
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
&quot;Утверждаем украинский язык через искусство&quot; - украинцы создали уникальный проект
"Утверждаем украинский язык через искусство" - украинцы создали уникальный проект
Видео
Все видео
Сегодня отмечают День украинской письменности и языка
Сегодня отмечают День украинской письменности и языка
Украинцы пишут Радиодиктант национального единства (он-лайн)
Украинцы пишут Радиодиктант национального единства (он-лайн)
Донбасс нужно украинизировать - соцопрос
Донбасс нужно украинизировать - соцопрос
Все мифы об украинском языке собрали в одном фильме
Все мифы об украинском языке собрали в одном фильме
Министр рассказал о поисках уполномоченного по защите языка
Министр рассказал о поисках уполномоченного по защите языка
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1116
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 819
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3636
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2052
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
08 ноября 2019
Просмотров: 306
Міха
Осінь цього року побалувала, довга й тепла, думаю я, вийшовши з метро на станції Університет. Тополі вганяються жовтими верхами в погідне небо, між ...
суббота, 09 ноября 2019 12:10

Как выучить украинский язык. 10 советов от Порошенко

1 Комментировать
Как выучить украинский язык. 10 советов от Порошенко
Фото: Facebook

Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил украинский с Днём украинской письменности и языка.

"До 1997 я почти не говорил на украинском. В Одесской области, где родился, в селе у бабушки общались на суржике. В Киеве, в Киеве! в университете преподавали только на русском.

Мой украинский - мой сознательный выбор. Выбор в пользу родного языка, сделанный в довольно зрелом возрасте. Вернуться к истокам никогда не поздно. Овладевайте украинским, кто еще этого не сделал", - рассказал Порошенко в Facebook.

Он предложил несколько советов, которые помогут перейти на украинский.

1. Установите украинский основным операционной системы компьютера, на смартфоне.

2. В соцсетях читать украиноязычные страницы и блоггеров.

3. Не слушайте министров, которые не читают книг. Читайте много, и читайте украинский.

4. Общайтесь украинский. И не бойтесь и не стесняйтесь ошибок. Это - принцип изучения любого языка.

5. Смотрите украиноязычные фильмы, сериалы.

6. Слушайте больше украинской музыки.

7. Начните писать на украинском.

8. Делитесь своими успехами с родными и друзьями.

9. Изучайте язык через новые увлечения.

10. Покупайте детям украиноязычные книги. Передайте язык детям, и он будет жить вечно.

"Мы приняли много законов в поддержку украинского языка. Но сила языка не в законах, а в его носителях. Все больше украинцев учат язык и сознательно на нее переходят. В нашей языка, у нашей страны - большое будущее!" - добавил пятый президент.

9 ноября отмечают День украинской письменности и языка. Праздник основан в честь летописца Нестора. Именно его считают "отцом украинской письменности".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как выучить украинский язык. 10 советов от Порошенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
ноября

Американцы и канадцы всю ночь были без электроэнергии

Страшный эксперимент: художница в течение шести часов позволяла зрителям делать с собой что угодно

Самое читаемое
Показали фотографии с общественного транспорта, которые заставят хохотать
Показали фотографии с общественного транспорта, которые заставят хохотать
33
 Просмотров: 97187
&quot;Подыгрывание врагу и государственная измена&quot; - Вакарчук призвал правоохранителей заняться тремя каналами кума Путина
"Подыгрывание врагу и государственная измена" - Вакарчук призвал правоохранителей заняться тремя каналами кума Путина 3 Просмотров: 14337
Обезьяна &quot;усыновила&quot; бродячего щенка и носится с ним, как с родным
Обезьяна "усыновила" бродячего щенка и носится с ним, как с родным
7
 Просмотров: 14040
Страшный эксперимент: художница в течение шести часов позволяла зрителям делать с собой что угодно
Страшный эксперимент: художница в течение шести часов позволяла зрителям делать с собой что угодно
10
 Просмотров: 11799
Раньше было много людей: показали, как выглядит центр Донецка
Раньше было много людей: показали, как выглядит центр Донецка
7
 1 Просмотров: 10558
Сьогодення
Сегодня отмечают День украинской письменности и языка
Сегодня отмечают День украинской письменности и языка
 Просмотров: 117
Рассказали, как изменилось отношение украинцев к языку за год
Рассказали, как изменилось отношение украинцев к языку за год Просмотров: 981
Русскоязычных учителей посадили за парты
Русскоязычных учителей посадили за парты Просмотров: 558
Украинцы пишут Радиодиктант национального единства (он-лайн)
Украинцы пишут Радиодиктант национального единства (он-лайн)
 Просмотров: 297
Ющенко напомнил, как Россия уничтожала украинский язык
Ющенко напомнил, как Россия уничтожала украинский язык Просмотров: 882
Больше всего комментируют
18
Боевики в районе Станицы Луганской остаются на своих позициях - Порошенко
8
Комик Молочный заявил, что по Киеву ходят фашисты
5
Президент: "Свинарчук, Пашинский, Дубневич, Мыкытась. По ним будут приговоры"
4
На фронте горячо: пророссийские боевики палят по позициям ВСУ
3
"Подыгрывание врагу и государственная измена" - Вакарчук призвал правоохранителей заняться тремя каналами кума Путина
Голосов: 780
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua