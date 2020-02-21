Как утверждать украинский - в Киеве провели форум "Язык объединяет"

В Информационно-выставочном центре "Музея Майдана" в Киеве начался Всеукраинский форум "Язык объединяет".

В нем принимают участие общественные активисты, эксперты, представители власти и лидеры мнений. Обсуждают реальное состояние выполнения и факты нарушения языкового закона в различных отраслях.

В конце форума обнародуют новый план действий по утверждению и защите украинского языка.

Ожидаются выступления публициста Виталия Портникова, философа и религиоведа Игоря Козловского, режиссера Ахтема Сеитаблаева, музыкантов Тараса Компаниченко и Сергея Фоменко, певицы Анжелики Рудницкой, социолингвисткы Ларисы Масенко, общественного деятеля Ульяны Супрун.

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К участию пригласили Уполномоченного по защите государственного языка Татьяну Монахову, министров Владимира Бородянского и Анну Новосад, председатель комиссии по стандартам государственного языка Орысю Демскую, членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Международный день родного языка отмечают 21 февраля.

Праздник появился 2000 года по предложению Бангладеша. Там в начале 1950-х прежня власть Пакистана провозгласила урду единственным государственным языком, но родным для людей был бенґальский. Поэтому 21 февраля 1952 года состоялись демонстрации. Полиция и военные убили нескольких студентов. После провозглашения независимости Восточного Пакистана - Бангладеш в 1971-м, эту дату отмечали как день мучеников.

В 1999 году о "поддержке языкового и культурного разнообразия и многоязычия" объявили на сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже. Причина - "вымирание языков".