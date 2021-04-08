Как наказали военного, который устроил языковой скандал в школе

 
Ексклюзивы
1/5
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1368
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 459
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 531
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 810
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
6 Просмотров: 1062
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1800
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просмотров: 225
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 306
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 882
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2206
Фото
Все фото
8
18
8
6
10
Берегись &quot;языкового патруля&quot;: сеть взорвалась мемами
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
&quot;Каких тебе еще реваншей не хватает?&quot; - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
&quot;Руки прочь от языка!&quot; - люди пришли под Раду (онлайн)
"Руки прочь от языка!" - люди пришли под Раду (онлайн)
Нардепы поели бургеров под Радой в поддержку языковой позиции McDonald&#039;s
Нардепы поели бургеров под Радой в поддержку языковой позиции McDonald's
Разумкову принесли российские лапти и &quot;грамоту&quot; РФ
Разумкову принесли российские лапти и "грамоту" РФ
Видео
Все видео
"Думал, что это будет несложно" - президент Литвы рассказал о своем выступлении на украинском
"Думал, что это будет несложно" - президент Литвы рассказал о своем выступлении на украинском
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Шевченко пообещал общаться на украинском
Шевченко пообещал общаться на украинском
Президент Литвы выступал на украинском языке
Президент Литвы выступал на украинском языке
Интервью
1/5
МОЗ провалило работу по вакцинации. Видим бардах и хаос - эксминистр
МОЗ провалило работу по вакцинации. Видим бардах и хаос - эксминистр
Просмотров: 135
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 270
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 243
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1773
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 279
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
07 апреля 2021
Просмотров: 630
Хороша робота
Сусід Василь вісім місяців працював у Польщі. Мусив повернутися, коли дружина Юлія приревнувала. Ми водимо дітей в один садок. – Думала, ...
четверг, 08 апреля 2021 10:44

Как наказали военного, который устроил языковой скандал в школе

  Комментировать
Как наказали военного, который устроил языковой скандал в школе
Военному объявили "о неполном служебном соответствии". Фото: 1news.com.ua

Руководство ВСУ привлекло к дисциплинарной ответственности военного, который во время беседы с учащимися отказался перейти на украинский язык

"По данному инциденту было назначено служебное расследование, которое подтвердило факты, освещенные в СМИ. По результатам проведения служебного расследования офицеру Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, который принял непосредственное участие в споре из-за проведения мероприятия на русском языке, объявлено "о неполном служебном соответствии". По другим виновным должностным лицам приняты кадровые решения", - говорится в письме Минобороны, который поступил в адрес уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кремня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С какими жалобами чаще всего обращаются к языковому омбудсмену

В Министерстве обороны проведут целевое информирование всех категорий военнослужащих и ряд просветительских мероприятий по языкового законодательства.

В Днепре в общеобразовательной школе №11 произошел языковой скандал с участием представителей военкомата, которые пришли агитировать учащихся вступать в военные вузы. Военнослужащие получили замечания от старшеклассника за то, что проводили агитацию на русском, рассказал на своей странице в Facebook отец одиннадцатиклассника Михаила Пономаренко Алексей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как наказали военного, который устроил языковой скандал в школе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
апреля

На Солнце обнаружили самое большое пятно

Депортировали 6308 членов религиозных общин

Церковь хотела отменить гонки "Формулы-1"

В Багдаде погиб украинский оператор

Состоялся первый "Всемирный конгресс цыган"

Разбомбили сельскую школу

Умерла первая женщина-премьер и "Железная леди"

Самое читаемое
Кличко выдал очередной &quot;шедевр&quot; в прямом эфире
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
 2 Просмотров: 14238
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ 3 Просмотров: 12447
На этой неделе готовятся к полной остановке работы маршруток
На этой неделе готовятся к полной остановке работы маршруток Просмотров: 8991
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
15
 Просмотров: 8820
Количество задержанных украинок в Дубае выросло: что им грозит
Количество задержанных украинок в Дубае выросло: что им грозит Просмотров: 6075
Сьогодення
"Думал, что это будет несложно" - президент Литвы рассказал о своем выступлении на украинском
"Думал, что это будет несложно" - президент Литвы рассказал о своем выступлении на украинском
 Просмотров: 477
Сайт НАТО ввел украинскую версию
Сайт НАТО ввел украинскую версию Просмотров: 288
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
 6 Просмотров: 1062
Суд отменил решение облсовета о русском региональном языке
Суд отменил решение облсовета о русском региональном языке Просмотров: 405
НАТО начало публиковать сообщения на украинском языке
НАТО начало публиковать сообщения на украинском языке Просмотров: 405
Больше всего комментируют
34
"Будет только хуже" - Кремль отреагировал на заявление Зеленского о членстве в НАТО
6
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
5
НАТО - это единственный путь к завершению войны в Донбассе - Зеленский
3
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
3
О деятельности Семенченко знали в СБУ
Голосов: 276
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть