Как наказали военного, который устроил языковой скандал в школе

Военному объявили "о неполном служебном соответствии". Фото: 1news.com.ua

Руководство ВСУ привлекло к дисциплинарной ответственности военного, который во время беседы с учащимися отказался перейти на украинский язык

"По данному инциденту было назначено служебное расследование, которое подтвердило факты, освещенные в СМИ. По результатам проведения служебного расследования офицеру Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, который принял непосредственное участие в споре из-за проведения мероприятия на русском языке, объявлено "о неполном служебном соответствии". По другим виновным должностным лицам приняты кадровые решения", - говорится в письме Минобороны, который поступил в адрес уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кремня.

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В Министерстве обороны проведут целевое информирование всех категорий военнослужащих и ряд просветительских мероприятий по языкового законодательства.

В Днепре в общеобразовательной школе №11 произошел языковой скандал с участием представителей военкомата, которые пришли агитировать учащихся вступать в военные вузы. Военнослужащие получили замечания от старшеклассника за то, что проводили агитацию на русском, рассказал на своей странице в Facebook отец одиннадцатиклассника Михаила Пономаренко Алексей.