К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко

С 16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти на украинский язык. За нарушение этой нормы будут штрафовать, но к этому будет доходить очень редко, считает сокоординатор ОО "Пространство Свободы" Тарас Шамайда. Абсолютное большинство работников изучали украинский или слышали его от окружающих. Поэтому обслуживать на нем смогут.

"Закон направлен на то, чтобы язык полноценно выполнял свои функции. Статья 30, которая вступает в силу 16 января 2021-го, в первую очередь о праве каждого человека в Украине получать информацию и услуги на государственном языке. Это будет способствовать большему употреблению украинского языка. Такие требования действовали уже ранее на транспорте, в здравоохранении и образовании. Обслуживание на украинском должно быть по умолчанию. Это не значит, что невозможно обслуживать на других языках. Меню в ресторане, каталог товаров или услуг, пользовательская инструкция должны быть украиноязычными", - рассказал Gazeta.ua Тарас Шамайда.

Если клиент хочет, чтобы его обслуживали на другом языке - его желание абсолютно законно. Впрочем, речь должна быть приемлемой для обеих сторон, ведь предоставитель услуг не обязан владеть всеми языками мира. Обязательным является только украинский.

"Закон имеет очень мягкие механизмы. Если гражданин считает, что его права в получении услуг на государственном языке нарушены, то пишет жалобу уполномоченному по защите языка. Тот может назначить проверку, а затем дать предупреждение с предписанием устранить нарушение в течение 30 дней. Это максимальная санкция. Только если то же заведение или предоставитель услуг во второй раз в течение года получит жалобу, то получит штраф - до 6800 грн. Для мелкого бизнеса - это ощутимая сумма, но для большого - незначительная. Другое дело - репутация. Система предупреждений, а затем штрафов является оптимальной", - говорит активист.

Уполномоченный по защите языка Тарас Креминь говорит, что будут организованы рейды по разным заведениям чтобы спонтанно проверять соблюдение закона. Есть ли в этом необходимость и ресурсы?

Думаю, уполномоченный имел в виду прежде всего взаимодействие с гражданским обществом. Есть много общественных активистов, которые хотят, чтобы их права были надежно защищены. Неравнодушные граждане могут приходить и фиксировать эти нарушения и уже отправлять жалобу уполномоченному. Дополнительно его офис может давать какие-то разъяснения, как лучше подавать жалобу. На сайте уже размещена электронная форма. Это будет подталкивать учреждения к украинизации. Ведут разъяснительную работу и общественные организации. Печатают и распространяют листовки, видеоролики по этому поводу.

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Достаточно ли сейчас делает государство для развития украинского языка?

Сказать прямо, что нет системных действий нельзя. Да, высшее политическое руководство государства и правительство в отличие от предыдущей власти более равнодушно к этому вопросу. С другой стороны, предыдущая власть приняла базовый закон о языке. Успела внести изменения в закон о телевидении и радиовещании относительно квот на украиноязычные песни, радиопрограммы, телеэфир, в закон об образовании. Этого достаточно. Открытым остается лишь вопрос надлежащего исполнения. Об этом власти относительно заботятся. Например, назначили уполномоченного. Его офис работает очень активно, особенно учитывая скромные возможности. Собралась команда людей, которые осуществляют мониторинг положения и защиту языка, контактируют с общественностью, медиа, бизнесом. Слабо работает министерство культуры и информационной политики. Не разработало программу популяризации государственной языка, не открыло бесплатных курсов украинского. Хотя заявляют, что планируют это сделать, только отстают. Знаем, что провалилась попытка вернуть русский язык для иностранных студентов. А в 2020 году уже при Зеленском конституционным большинством приняли закон о полном общем среднем образовании, который продолжил линию законов о языке и об образовании. В нем четко закреплено требование ведения образовательного процесса на украинском языке, возлагается ответственность за это на учителей и руководителей учреждений. Видим ситуации, когда преподаватели отказываются вести пары на украинском, орут на студентов в ответ на замечания. Когда всплывают конкретные факты то директора встают на сторону учеников и украинского языка и таких преподавателей увольняют или наказывают. Этому способствует не только общественное мнение, но и понимание личной ответственности.

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Стоит ли принимать еще какие-то нормы чтобы усилить влияние украинского?

Границ совершенствования нет. Существует проблема с телевидением. Оно, как фактор формирующий языковую среду, должно быть украиноязычным. Не должно быть никаких двуязычных передач. Это последствия компромиссов, в частности с владельцами каналов - олигархами, на которые был вынужден пойти парламент предыдущего созыва. Это обеспечило гарантированные голоса для языкового закона. По-настоящему телевидение станет украиноязычным по закону с 2024 года, но тогда, возможно, уже окончательно уступит интернету. Было бы хорошо, например, чтобы телевидение стало украиноязычным уже сейчас, а не через 4 года. Но нынешняя власть не способна это сделать, поэтому оптимально просто не трогать языковое законодательство. Действующих законов более чем достаточно, чтобы создать целостное украиноязычное пространство. Главное, чтобы они выполнялись.

Часть нардепов пытаются отменить или существенно урезать закон о языке. Могут добиться успеха?

Пока попытки ревизии закона не проходят. Видим, что парламент либо не рассматривает их, либо отклоняет на разных этапах, как, например, проект Бужанского о срыве перехода школ на украинский язык. Это при том, что была определенная негласная поддержка с Банковой. Сейчас успех таких ревизий будет зависеть от конфигурации власти, от того какую позицию займет большинство "Слуг народа", президент Зеленский. Другие фракции, кроме ОПЗЖ, не будут голосовать за такие вещи, как не будут голосовать за них и множество "слуг". Я оптимистично настроен, поскольку сейчас господствуют проукраинские общественные настроения. Даже люди равнодушные к языку не одобряют вмешательств в языковой закон. Он стал следствием многих лет дискуссии в политической, общественной среде. Завершил период неопределенности, который длился со времен обретения независимости. Общественное мнение поддерживает закон о языке, как никогда, ведь он оказался удачным. С одной стороны защищает права и гарантирует получение услуг на родном языке, с другой содержит ряд компромиссов, которые делают его действие мягким и постепенным.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проверил, как 19 телеканалов придерживаются языковых квот в октябре и ноябре. "На каналах "Эспрессо", НЛО, "Индиго", М1, "ХСпорт", "Рада", "Прямой", ТЕТ, "ПлюсПлюс", "Пиксель TV", ZOOM доля программ на украинском языке в любое время с 7:00 до 22:00 составляла 100 процентов. Наименьший показатель был зафиксирован в телеканалов НТН - 85 процентов и "Энтер фильм" - 81 процент", - сообщила член Национального совета Елена Ницко. Нормой законодательства является не менее 75% передач на государственном языке. Новостные выпуски все каналы готовят 100% на украинском языке.