Проверили, как телеканалы соблюдают языковые квоты

Большинство каналов вкладываются в квоты. Фото: pexels.com

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проверил, как 19 телеканалов придерживаются языковых квот в октябре и ноябре.

"На каналах "Эспрессо", НЛО, "Индиго", М1, "ХСпорт", "Рада", "Прямой", ТЕТ, "ПлюсПлюс", "Пиксель TV", ZOOM доля программ на украинском языке в любое время с 7:00 до 22:00 составляла 100 процентов. Наименьший показатель был зафиксирован в телеканалов НТН - 85 процентов и "Энтер фильм" - 81 процент", - сообщила член Национального совета Елена Ницко, передает "Укринформ".

Нормой законодательства является не менее 75% передач на государственном языке.

Новостные выпуски все каналы готовят 100% на украинском языке.

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Вещание телеканалов анализировали в течение недели. Вычисляли общенедельный объем вещания и в промежутках времени между 7:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обсудил с представителями Европейской бизнес ассоциации внедрение статьи 30 языкового закона. Она предусматривает, что с 16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти на украинский. Он напомнил, что за нарушение субъектами хозяйствования соответствующих норм законом предусмотрены штрафные санкции.