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четверг, 24 июня 2021 14:49

История успеха - как курсы парикмахеров заставили украинизироваться

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История успеха - как курсы парикмахеров заставили украинизироваться
Во Львове курсы парикмахеров перевели на украинский язык преподавания. Фото: pexels.com

Парикмахерские курсы "Красота для всех" в Молодежном учебном центре св. Иоанна Боско во Львове начали переводить на украинский.

Активисты Святослав Литинский и Александр Золотухин сообщили об этом в Facebook.

Львовянка Галина Илык 29 мая сообщила им, что всю информацию на курсах подают на русском.

Литинский и Золотухин прислали требование проводить курсы на украинском.

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"Очередная история успеха. 23 июня пишет мне Галя Илык: "Спасибо, что так хорошо сработали. Все записи уроков на русском удалили, теперь ведутся на украинском. Приезжали сегодня из Киева, имела с ними конструктивный разговор, пришли к общему знаменателю. Теперь занятия ведутся на украинском", - сообщил Литинский.

Львовянка Анастасия Чайковская заставила бренд шампуней Head & Shoulders начать подписывать товар на украинском языке. Об этом сообщил активист Святослав Литинский в Facebook. Он отметил, что не только действия Чайковский вызвали этот результат, а всех, кто писал обращение.

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