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четверг, 27 мая 2021 15:40

Горсовет Харькова готовится отстаивать региональный язык, который отменил суд

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Горсовет Харькова готовится отстаивать региональный язык, который отменил суд
Терехов заявил, что юристы готовят обжалование решения суда. Фото: Uplan

Харьковский горсовет решил обжаловать отмену регионального русского языка.

Исполняющий обязанности городского главы Игорь Терехов сообщил, что юристы готовят апелляционную жалобу, заявили в пресс-службе горсовета.

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"Мы признаем украинский язык государственным, проводим заседания исполкомов и сессии на украинском языке. Но почти 80 процентов харьковчан говорят на русском, и их право общаться на том языке, на котором им удобно", — сказал Терехов.

В Харькове отменили региональный язык. Соответствующее решение вынес Харьковский окружной административный суд. Об этом сообщает общественный деятель Святослав Литинский в Facebook.

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