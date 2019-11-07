Где можно слушать Всеукраинский диктант национального единства

Диктант будут читать на радио, телевидении и онлайн. Фото: vchasnoua.com

19-й Всеукраинский диктант национального единства будут транслировать 8 ноября в 10:50, его организует Общественный вещатель Украины.

Александр Авраменко зачитает текст диктанта на всех платформах: радио, телевидении и онлайн, пишет UA: Первый.

Общественное радио

Услышать текст радиодиктанта можно будет на первом (UA: Украинское радио) и третьем (UA: Радио Культура) каналах Общественного радио. В своем городе можно заблаговременно найти частоту на интерактивной карте. Например, для жителей Донецкой области радиодиктант будет звучать на волнах UA: Украинское радио. Голос Донбасса, а Луганской области - на UA: Украинское радио. Пульс.

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Общественные телеканалы

UA: ПЕРВЫЙ, UA: КРЫМ и региональные общественные телеканалы будут транслировать вживую, как радиодиктант будут писать в Национальной библиотеке Украины имени Владимира Вернадского.

Онлайн-платформы

Также текст радиодиктанта будет звучать на онлайн-платформах Общественного:

- на сайте Общественного радио и телеканала UA: ПЕРВЫЙ;

- через мобильные приложения suspilne.radio и suspilne.media;

- в соцсетях: на фейсбук-странице UA: Общественное вещание, UA: Украинское радио и UA: ПЕРВЫЙ.

В этом году радиодиктант состоится с измененными правилами. К акции могут присоединиться все желающие.

Участники радиодиктанта почти сразу после написания смогут проверить свою работу на ошибки.Начали такую ​​акцию в 2000-м, чтобы объединить украинцев вокруг языка. С тех пор каждый год слушатели могут принять участие в написании и выяснить, насколько хорошо знают язык.