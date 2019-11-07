Где можно слушать Всеукраинский диктант национального единства

 
Ексклюзивы
1/5
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 378
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 792
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 1890
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2133
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5004
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1647
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 999
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 5436
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 738
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6732
Фото
Все фото
6
7
2
38
6
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
&quot;Утверждаем украинский язык через искусство&quot; - украинцы создали уникальный проект
"Утверждаем украинский язык через искусство" - украинцы создали уникальный проект
Видео
Все видео
Донбасс нужно украинизировать - соцопрос
Донбасс нужно украинизировать - соцопрос
Все мифы об украинском языке собрали в одном фильме
Все мифы об украинском языке собрали в одном фильме
Министр рассказал о поисках уполномоченного по защите языка
Министр рассказал о поисках уполномоченного по защите языка
Русский язык - язык уничтожения украинцев - Фарион
Русский язык - язык уничтожения украинцев - Фарион
Записали белорусский кавер на клип аlyona аlyona "Голови"
Записали белорусский кавер на клип аlyona аlyona "Голови"
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 999
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 756
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3501
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2016
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 990
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2019
Просмотров: 1062
Ударна хвиля
За кілька років до смерті баба пережила шок. Двоюрідний брат Женя захопився радіо. Тікав з уроків, натягував дроти й сідав надворі на лавці. Інший ...
четверг, 07 ноября 2019 15:04

Где можно слушать Всеукраинский диктант национального единства

1 Комментировать
Где можно слушать Всеукраинский диктант национального единства
Диктант будут читать на радио, телевидении и онлайн. Фото: vchasnoua.com

19-й Всеукраинский диктант национального единства будут транслировать 8 ноября в 10:50, его организует Общественный вещатель Украины.

Александр Авраменко зачитает текст диктанта на всех платформах: радио, телевидении и онлайн, пишет UA: Первый.

Общественное радио

Услышать текст радиодиктанта можно будет на первом (UA: Украинское радио) и третьем (UA: Радио Культура) каналах Общественного радио. В своем городе можно заблаговременно найти частоту на интерактивной карте. Например, для жителей Донецкой области радиодиктант будет звучать на волнах UA: Украинское радио. Голос Донбасса, а Луганской области - на UA: Украинское радио. Пульс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский радиодиктант безупречно написало рекордное количество людей

Общественные телеканалы

UA: ПЕРВЫЙ, UA: КРЫМ и региональные общественные телеканалы будут транслировать вживую, как радиодиктант будут писать в Национальной библиотеке Украины имени Владимира Вернадского.

Онлайн-платформы

Также текст радиодиктанта будет звучать на онлайн-платформах Общественного:

- на сайте Общественного радио и телеканала UA: ПЕРВЫЙ;

- через мобильные приложения suspilne.radio и suspilne.media;

- в соцсетях: на фейсбук-странице UA: Общественное вещание, UA: Украинское радио и UA: ПЕРВЫЙ.

В этом году радиодиктант состоится с измененными правилами. К акции могут присоединиться все желающие.

Участники радиодиктанта почти сразу после написания смогут проверить свою работу на ошибки.Начали такую ​​акцию в 2000-м, чтобы объединить украинцев вокруг языка. С тех пор каждый год слушатели могут принять участие в написании и выяснить, насколько хорошо знают язык.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Где можно слушать Всеукраинский диктант национального единства». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
ноября

Заключили военное соглашение с Польшей

Россияне изменили отношение к украинскому правительству

Приняли документ, который закрепил существование Украины в составе России

Договорились о новой линии разграничения фронта

Студенты пропустили военный парад на Крещатик

Николая любили девушки, любят и будут любить: Винграновскому 83

На корабле перевозили золото и экспонаты крымских музеев

Самое читаемое
Платье-сетка и голая грудь: самые странные наряды MTV Europe Music Awards
Платье-сетка и голая грудь: самые странные наряды MTV Europe Music Awards
14
 Просмотров: 20097
Оставил записку и вышел в окно. 11-классника нашли мертвым возле многоэтажки
Оставил записку и вышел в окно. 11-классника нашли мертвым возле многоэтажки Просмотров: 13635
Показали, как поделят область после административной реформы
Показали, как поделят область после административной реформы Просмотров: 12564
Убийство 14-летней Дарьи Дробот: показали фото подозреваемого
Убийство 14-летней Дарьи Дробот: показали фото подозреваемого Просмотров: 7209
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
4
 Просмотров: 7030
Сьогодення
Наказали директора школы, в которой преподавали на русском
Наказали директора школы, в которой преподавали на русском Просмотров: 1143
В Украине появилась комиссия по стандартам украинского языка
В Украине появилась комиссия по стандартам украинского языка Просмотров: 171
Донбасс нужно украинизировать - соцопрос
Донбасс нужно украинизировать - соцопрос
 Просмотров: 801
Уличных музыкантов убедили петь по-украински
Уличных музыкантов убедили петь по-украински Просмотров: 828
Венецианская комиссия приехала посмотреть на внедрение языкового закона
Венецианская комиссия приехала посмотреть на внедрение языкового закона Просмотров: 153
Больше всего комментируют
18
ГБР взялось за Софию Федыну
6
Кличко обвиняют в госизмене
5
Милованова снова обозвали "дебилом". Теперь в "Слуге народа"
4
Друг Зеленского рассказал, когда он решил стать президентом
3
Украинскую отаманшу убил предатель
Голосов: 748
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua