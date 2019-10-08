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вторник, 08 октября 2019 09:56

Радиодиктант национального единства можно будет проверить мгновенно

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Радиодиктант национального единства можно будет проверить мгновенно
На Украинском радио ко Дню украинской письменности и языка, 9 ноября, звучит диктант национального единства. Фото: static.ukrinform.com

8 ноября этого года украинцы снова смогут написать радиодиктант национального единства.

Участники почти сразу после написания смогут проверить свою работу на ошибки, рассказал ученый Александр Авраменко в эфире Украинского радио.

"Мы подумали, а почему не сделать так: продиктовали текст, взяли небольшую паузу на 3-4 минуты, и после этого его проверить, вывесить на сайт, на экраны. Я озвучу орфограммы, пунктограммы, все прокомментирую, чтобы праздник был завершен в этот же день " - сказал Авраменко.

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Ученый убежден, что те, кто сделали несколько ошибок не являются неграмотными.

На Украинском радио ко Дню украинской письменности и языка, 9 ноября, звучит диктант национального единства. Начали такую ​​акцию в 2000 году, чтобы объединить украинцев вокруг языка. С тех пор каждый год слушатели могут принять участие в написании и выяснить, насколько хорошо знают язык. В этом году диктант будут диктовать 19 раз.

В 2018 году 311 человек написали радиодиктант без единой ошибки. Это рекорд за все 18 лет существования радиодиктанта. 311 человек написали радиодиктант безупречно. Но еще 1004 допустили одну незначительной ошибки.

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октября

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