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вторник, 18 декабря 2018 15:42

Украинский радиодиктант безупречно написало рекордное количество людей

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Автор: Укринформ
  Радиодиктант установил рекорд: 311 человек написали без единой ошибки
Радиодиктант установил рекорд: 311 человек написали без единой ошибки

В этом году 311 человек написали радиодиктант без единой ошибки. Это рекорд за все 18 лет существования радиодиктанта.

311 человек написали радиодиктант безупречно. Но еще 1004 допустили одну незначительной ошибки, сообщает UA: Украинский радио.

"Например, имеют в тексте мелкую описку. То есть, с точки зрения лингвистики в большинстве случаев - это и не ошибка. Но если речь идет о языковой конкурс и работы без единой ошибки, то проверяющая комиссия такие работы разграничивала. Фактически, мы можем говорить, что 1500 человек из 30 тыс. участников продемонстрировали высокий уровень грамотности. Это неплохой показатель, потому что текст радиодиктанта был насыщен как орфограммами, так и пунктограммами", - отметила куратор радиодиктанта национального единства Алина Акуленко.

Последний диктант стал самым массовым. В этом году его писали 32799 участника. Это практически на 3 тыс. больше, чем в прошлом году.

Также она уточнила, что чаще всего участники ошибались в пунктуации, поскольку правописание слов легко проверить по словарю, а вот знаки препинания требуют знания правил или хорошего языкового чутья.

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Радиодиктант писали не только в Украине, но и за рубежом. В этом году поступили письма из Великобритании, Испании, Италии, Португалии, Черногории, Франции, Турции, ОАЭ, Ливана, Беларуси, Молдовы, Польши, Германии, ЮАР, США и других стран.

9 ноября отмечали День украинской письменности и языка. Все желающие могли проверить уровень владения языком и написать Радиодиктант национального единства. Он транслировался по Украинскому радио и в сети интернет.

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