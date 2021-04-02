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пятница, 02 апреля 2021 13:05

Фонд отметил лучших украиноязычных блогеров

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Фонд отметил лучших украиноязычных блогеров
Назвали 15 первых победителей конкурса для блогеров. Фото: pexels.com

Международный фонд "Возрождение" обнародовал 1-й список победителей конкурса стипендий для украиноязычных блогеров.

Фонд отметил 15 победителей:

Geek journal;

"Історія без міфів";

"Клятий раціоналіст";

"Твоя Підпільна Гуманітарка";

"Данило Гайдамаха";

# BABYLON13;

"Процишин офіційний";

Tokar.ua;

MokRec;

ХАЩІ;

NEED science & education;

Sviy.doc;

Institute for Postinformation Society;

"Щебетюк LIVE";

"Реп-уроки з біології".

Организаторы конкурса хотят таким образом поддержать производителей качественного украиноязычного видеоконтента и помочь создавать новый продукт.

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Всего на конкурс подали 478 заявок. Организаторы отметили высокое качество большинства видео и решили увеличить количество победителей от 4-8 до 15.

Следующий список победителей объявят во 2-м полугодии.

Блогер 22-летний Андрей Шимановский создает в соцсети TikTok видео о правилах украинского языка и словах, которыми следует заменить суржик. У него более 150 тыс. подписчиков. "Сейчас много людей, общественных деятелей поднимают хайп на фоне языкового вопроса. Такие действия только добавляют конфликтности, - считает он. - Это не идет на пользу украинскому языку. Нужно показывать его достоинства. Осуждение и провоцирование не поощряет изучать язык".

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