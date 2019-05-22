Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель

Украинский язык - это мощное оружие. Он должен звучать из уст благородной интеллигенции, современных рыцарей, байкеров, рокеров, сексуальных моднявых девушек. Если все сферы, от детских мультиков до взрослой порнографии, заполним украинском языком, тогда мы победим, считает музыкант и художник Юрий Журавель.

Как и большинство советских украинцев, я жил в кацапоязычной семье. Хотя отец у меня из Волыни, из села Запрудье, которое вдохновило Лесю Украинку на "Лесную песню". Но с самого моего рождения семья общалась на русском. Потому что отец мой был военный. Мы ездили из города в город. В Ровно переехал в последнем классе школы. До этого менял школы, как носки. В основном это были русскоязычные школы или русскоязычные классы.

Мама, смотри, эта девочка разговаривает, как бабушка

Украинский язык впервые услышал от 3-летней девочки. Сказал: "Мама, смотри, эта девочка разговаривает, как бабушка!" Мне казалось, что это не язык, а какой-то просто лоховской и смешной деревенский говор. А интеллигентным воспринимался русский. Потому что это была речь тогдашнего телевизора, попсы и фильмов.

Учебник по украинскому назывался в школе "Украинский язык", а по русскому - "Родная речь".

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Даже школьником хотел написать отказ от изучения украинского языка. Однако родители и моя классная руководительница Ципотун Нина Никифоровна мне этого не позволили. Благодаря ей и моим родителям мой отказ от украинского языка не прошел. Они мне сказали: "Если напишешь отказ, мы даже на русском разговаривать с тобой не будем".

А сейчас понимаю, что украинский язык - это мощное оружие. Он должен звучать из уст благородной интеллигенции, современных рыцарей, байкеров, рокеров, сексуальных моднявых девушек. Если все сферы, от мультиков до порнухи, заполним украинским языком, тогда мы победим.

Интервью с Юрием Журавлем читайте в свежем номере журнала Країна.

Утром 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. "За" проголосовали 279 народных депутатов. 38 парламентариев выступили против, среди них - вся фракция "Оппозиционного блока".