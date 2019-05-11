Суд отверг претензии относительно языкового закона - его подпишут

Языковой закон подпишут и опубликуют.
Окружной админсуд Киева отказался удовлетворить иск к спикеру парламента Андрею Парубию от общественной организации "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной". Она требовала запретить Парубию подписывать языковой закон, сообщает "24 канал".
Заявители не смогли доказать противоправности действий Парубия и не предоставили ни одного соответствующего доказательства. Суд признал иск необоснованным.
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"Заявление тяжущихся не содержало обоснования и доказательств (например, устав), что иск касается цели, с которой создана ОО "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной". При этом в заявлении было указано, что права общественной организации и ее членов были якобы нарушены действиями председателя Верховной Рады", - говорится в сообщении.
Утром 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
За проголосовали 279 народных депутатов. 38 парламентариев выступили против, среди них - вся фракция "Оппозиционного блока".
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