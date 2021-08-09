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понедельник, 09 августа 2021 13:47

Экзамен на уровень владения государственным языком изменили

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Экзамен на уровень владения государственным языком изменили
Экзамен для госслужащих сделали короче, но сложнее. Фото: Pexels

Национальная комиссия по стандартам государственного языка обновила условия экзамена на уровень владения украинским для госслужащих.

Кабинет министров поручил упростить процедуру экзамена, написала в Facebook председатель комиссии Арина Демская.

Отведенное для сдачи экзамена время сократили с 2 ч. до 30 мин. Только продолжительность экзамена для лиц, желающих приобрести гражданство Украины, не сократили.

Количество тестов в письменной части уменьшили, но они будут сложнее. Устная часть будет содержать только монолог.

"Сокращение продолжительности испытательной сессии и изменение структуры испытательной работы позволит существенно увеличить пропускную способность сети испытательных центров", - считают эксперты.

Вскоре скорректируют стратегию открытия дополнительных мест для регистрации на экзамен. 3 августа во время регистрации в системе находились более 2,5 тыс. человек. Это замедлило ее работу.

"Поэтому в дальнейшем добавления свободных мест в системе будет происходить постоянно через обновленные инструменты, предоставленные центрам экзаменирования на местах. Регистрация на экзамены будет возобновлена 10 августа после 18:00", - пояснили в комиссии.

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Этапы сдачи экзамена не изменили.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019-го. Подтвердил норму Конституции о едином государственном языке в Украине. Его обязан знать каждый гражданин. "За" проголосовали 278 народных депутатов. Еще двое парламентариев сообщили, что их карточки не сработали. Конституционный суд 15 июля признал закон конституционным.

19 июля в Украине впервые чиновники и претенденты на гражданство сдали экзамен по государственному языку. Для проверки работ и установления уровня владения государственным языком выделят 15 календарных дней. Экзаменационные площадки обустроили в Киеве, Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкассах, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве, Рубежном.

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