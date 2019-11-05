Донбасс нужно украинизировать - соцопрос

Более 60% украинцев считает, что Донбасс имеет больше общего с Украиной чем Россией Фото: pershe.info

Киевский международный институт социологии опросил украинцев, на каком языке стоит транслировать культурный продукт для Донбасса.

Около 56% опрошенных согласны с утверждением, что большинство книг, сериалов, фильмов должны быть на украинском языке. 43,2% - нет. Об этом на презентации в "Укринформе" рассказала директор Школы политической аналитики НаУКМА Анна Осипчук.

61,4% считают, что Донбасс имеет больше общего исторического культурного наследия с Украиной, чем Россией. 14,6% придерживаются противоположного мнения, 13,4% выбрали компромиссный вариант - он преобладал в восточных регионах.

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Исследовательница подчеркнула, что распределение не зависит от языка общения респондентов с родными. Хотя отметила, что те, кто общается на украинском, более категоричны.

При этом 41,9% украинцев считают, что русскоязычный канал поможет вернуть оккупированные территории. Но сейчас в этом вопросе достаточно высокий процент тех, кто не определился.

Опрос проводился в 110 населенных пунктах. Участие приняли более 2 тыс. человек.

Идею придать русскому языку статус второго государственного не поддерживают 56% опрошенных украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова. 29,5% поддерживают предоставление русскому языку статуса второго государственного, 14,4% затруднились с ответом.