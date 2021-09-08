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Что останавливает людей переходить на украинский. Как преодолеть препятствия

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Что останавливает людей переходить на украинский. Как преодолеть препятствия
Чтобы преодолеть языковой барьер его сначала следует осознать Иллюстрация: ienglish

Большинству русскоязычных трудно перейти на украинский язык из-за страха ошибаться и выглядеть смешно. Другим не хватает среды, где можно говорить на украинском. О препятствиях и их преодоление Gazeta.ua рассказала тренер по мотивации Ольга Андрусенко.

"Я пять лет была волонтером инициативы "Бесплатные курсы украинского языка". На них постоянно приходили русскоговорящие. Запрос на переход на украинский язык от них не уменьшился. Некоторые из них имеют психологический страх портить язык. Воспринимают хороший украинский как праздничное ожерелье или одежду. Она висит в шкафу и ждет особого случая. Ежедневно не используется. Некоторым не хватает поддержки от семьи или коллег. Переход на другой язык нуждается в содействии окружения", - говорит специалист.

Чтобы преодолеть языковой барьер, его сначала стоит осознать. Следует смириться с тем, что все не могут иметь и не имеют совершенных знаний, ежедневно следует совершенствоваться и учиться.

"После осознания этого легче выстроить план дальнейших действий - что улучшать, чего не хватает и где его найти. Часто люди думают, что их никто не поймет и не поддержит. Но достаточно лишь спросить или предложить кому-то из знакомых устроить день общения на украинском, например, как найдутся те, кто точно поддержит", - говорит тренер.

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Хорошо мотивирует украиноязычное информационное пространство. Оно разрастается, как никогда раньше. На это также сильно влияет языковой закон.

"Он не влияет на частную сферу. Дома человек может пользоваться любым удобным языком. Для желающих перейти на украинский здесь играет большую роль языковая устойчивость, которую следует произвести. Пользоваться государственным языком и в быту, и на работе, и на улице. Часто не хватает этой устойчивости. Когда друзья в компании заявляют: "Ой, да ну что ты, мы же понимали друг друга, давай по-старому". Человек попадает в некомфортную ситуацию и переходит на русский.

Если хотите ввести украинский язык в быт, то это следует четко признать. Задаться целью. Тогда никакие упреки друзей не будут сбивать с выбранного пути. Это тренируется, через некоторое время все к украинскому привыкают", - считает Ольга Андрусенко.

Министерство культуры и информационной политики, Украинский культурный фонд и Ассоциация инновационного и цифрового образования представили Национальный онлайн-проект по изучению и тестированию уровней владения украинским языком.

"Платформа доступна 24/7 для всех граждан Украины и тех, кто готов протестовать свое знание украинского языка. Этим порталом уже можно пользоваться. Отныне протестировать себя можете всегда в удобное для вас время", - сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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