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среда, 17 июля 2019 15:19

Языковым вопросом больше не будут спекулировать перед выборами - филолог

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Языковым вопросом больше не будут спекулировать перед выборами - филолог
Анастасия Розлуцкая считает, что закон пересматривать не будут. Фото: "Украинский кризисный центр"

Благодаря закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вопросом языка больше не будут спекулировать

"Вступление закона в силу означает, что языковым вопросом больше не будут спекулировать. Не будут поднимать этот вопрос перед выборами и рассказывать, что у нас должнен быть региональный язык", - говорит Gazeta.ua руководитель проекта "Є-Мова" Анастасия Розлуцкая.

Благодаря закону в Украине появятся бесплатные курсы для граждан, недостаточно владеющих государственным языком.

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"Действующая власть не будет пытаться отменить закон. Наш президент - не самоубийца. Он не должен вмешиваться в вопросы языковой политики, потому что закон подписан. Закон важен не только потому, что мы его так долго и мучительно принимали. Язык объединяет. Все социологические исследования указывают на то, что языковой проблемы в Украине нет. Более 60 процентов считают, что государственный язык должен быть один", - говорит она.

16 июля вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Теперь украинский язык является обязательным во всех сферах общественной жизни.

Закон предусматривает, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком. Для тех, кто ее плохо знает, откроют во всех городах бесплатные языковые курсы.

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