Языковой омбудсмен взялся за музей

В Украине планируют создать Музей украинского языка.
В нем представят историю развития украинского языка, запретов на его использование и возрождения, сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в Facebook.
"Вместе с Академией педагогических наук Украины мы работаем над концепцией будущего Музея украинского языка. Искренне верим, что такая музейная экспозиция будет представлена во многих учебных заведениях, тех, которые стоят на защите национальных интересов", - сказал он.
Подобные музеи можно сделать даже на школьном уровне, считает Кремень.
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"Это общеевропейский опыт. Мои коллеги, которые занимаются имплементацией языкового национального законодательства в различных странах Европы и с которыми мы имеем тесный контакт, показывают нам свою дорожную карту", - добавил он.
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень рассказал, в каком регионе больше всего нарушается языковое законодательство. Восток Украины значительно более украиноязычный, чем юг. Местные власти на юге довольно медленно выполняют языковой закон и не хотят переводить школы на украинский.
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