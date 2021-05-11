Языковой омбудсмен взялся за музей

Кремень рассказал о создании музея украинского языка. Фото: УП

В Украине планируют создать Музей украинского языка.

В нем представят историю развития украинского языка, запретов на его использование и возрождения, сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в Facebook.

"Вместе с Академией педагогических наук Украины мы работаем над концепцией будущего Музея украинского языка. Искренне верим, что такая музейная экспозиция будет представлена ​​во многих учебных заведениях, тех, которые стоят на защите национальных интересов", - сказал он.

Подобные музеи можно сделать даже на школьном уровне, считает Кремень.

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"Это общеевропейский опыт. Мои коллеги, которые занимаются имплементацией языкового национального законодательства в различных странах Европы и с которыми мы имеем тесный контакт, показывают нам свою дорожную карту", - добавил он.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень рассказал, в каком регионе больше всего нарушается языковое законодательство. Восток Украины значительно более украиноязычный, чем юг. Местные власти на юге довольно медленно выполняют языковой закон и не хотят переводить школы на украинский.