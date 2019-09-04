Языковед объяснил, чьей проблемой является незнание украинского

Павел Гриценко: незнание языка является проблемой граждан, а не государства. Фото: Gazeta.ua

Нежелание говорить на украинском языке в Украине является проблемой граждан, а не государства.

Директор Института украинского языка Павел Гриценко считает, что эти люди еще не доросли до уровня Украины, передает "Вголос".

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"Политики спекулируют тем, что есть часть населения, которая не владеет государственным языком и не ориентирована на украинские национальные ценности. Действительно, есть такая часть. Но это их личные проблемы! Проблемы тех, кто не дорос до уровня Украины! А не проблемы Украинского государства . Это последствия пребывания Украины под оккупацией других государств. Нельзя строить будущее, ориентируясь на модели того колониального прошлого. Ведь тогда мы снова станем колонией. Наоборот, надо избавляться от этого и утверждать украинство во всех направлениях развития государства. Не разбазаривать деньги, которых у нас и так нет, а строить четкую стратегию гуманитарной политики", - отметил он.

Директор Института украинского языка Павел Гриценко призывает президента Володомир Зеленского и правительство сесть за стол переговоров. Говорит, что украинизировать Украину можно за 5-7 лет. Ученый уверен, если действительно нужно, чтобы украинский объединил всех, его должны учить.