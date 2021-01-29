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пятница, 29 января 2021 12:10

Антиукраинской реванш. Вузы резко отреагировали на решение суда о правописании

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Антиукраинской реванш. Вузы резко отреагировали на решение суда о правописании
Постановление Кабмина о введении нового украинского правописания на суде признали незаконным. Фото: patrioty.org.uа

Президент Академии наук высшей школы Украины Александр Наконечный считает, что решение Окружного админсуда Киева, которым остановлено введение в действие нового правописания, лежит в русле масштабного антиукраинского реванша.

"Длительная работа над новой редакцией украинского правописания началась еще в 2002 году. Однако только тот состав Национальной комиссии по правописанию, который был сформирован правительством в 2015 году и включал всех ведущих лингвистов из академических учреждений и университетов, сумел прийти к консенсусному решению и предложить новую редакцию правописания, которую вынесли на общественное обсуждение", - написал ученый для "Украинской правды".

Во время обсуждения поступили около 600 обращений, содержащих 3 тыс. предложений. Их обобщили и проголосовали.

Итоговый компромиссный вариант правописания рассмотрели и утвердили 21 октября 2018 года на совместном заседании Президиума НАН Украины и Коллегии Министерства образования и науки. Этот вариант лег в основу правительственного решения от 22 мая 2019-го. Его одобрительно встретило большинство языковедческого сообщества. Ученый добавил, что решение от 21 октября никем не оспорены и действуют в полном объеме.

"Мы призываем Национальную комиссию по стандартам государственного языка, на которую после вступления в силу Закона о государственном украинском языке было положено и вопрос правописания, своим решением подтвердить силу новой редакции Украинского правописания, утвержденного Президиумом НАН и Коллегией МОН Украины 21 октября 2018 года. Именно на такой основе можно будет продолжить дальнейший естественный процесс совершенствования национальной правописания системы", - отметил Александр Наконечный.

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28 января Окружной админсуд Киева отменил постановление Кабмина о введении нового украинского правописания, признав его незаконным. Основанием иска стало то, что правительство не имеет права изменять правописание, так как подобное просто не является его компетенцией

Кабмин имеет 30 дней на обжалование соответствующего решения. Если апелляцию не подадут, решение вступит в силу.

В течение 10 дней суд должен подготовить полный текст решения, из которого будут понятны мотивы судей и основания принятия ими соответствующего решения.

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