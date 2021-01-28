ОАСК отменил новое украинское правописание

Сегодня состоялись заключительные прения сторон и вынесение решения судом. Фото: 1news.com.ua

Окружной админсуд Киева отменил постановление Кабмина о введении нового украинского правописания, признав его незаконным.

Кабмин имеет 30 дней на обжалование соответствующего решения. Если апелляцию не подадут, решение вступит в силу, сообщил один из истцов, адвокат Дмитрий Ильченко в Facebook.

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"Только что суд удовлетворил наш иск и отменил постановление о так называемом новом правописании. Напоминаю, это то самое правописание, в котором вводят "павзу", "проєкт" и Марту вместо Марфы. Основанием иска стало то, что правительство не имеет права изменять правописание, так как подобное просто не является его компетенцией", - написал Ильченко.

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Сегодня состоялись заключительные прения сторон и вынесение решения судом. Во время рассмотрения дела выяснилось, что "языковая комиссия" имела существенные споры и не разрабатывала правописание именно в той редакции, в которой оно было утверждено правительством.

В течение 10 дней суд должен подготовить полный текст решения, из которого будут понятны мотивы судей и основания принятия ими соответствующего решения.

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22 мая 2019 года Кабинет министров Украины принял постановление № 437 "Вопросы украинского правописания", которым одобрена новая редакция правописания. В постановлении правительства отметили, что решение относительно обновленного правописания принято с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации употребления орфографических норм.