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среда, 23 февраля 2022 14:11

Владелец секс-шопа призвал не тратить деньги на свою продукцию в сложное для Украины время

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Владелец крупнейшего в Украине онлайн секс-шопа 69.TOYS, предприниматель Иван Кришталь обратился к украинцам с призывом не тратить средства на продукцию его магазина в это непростое для нашей страны время.

  Иван Кришталь обратился к украинцам с призывом не тратить средства на продукцию его магазина
Иван Кришталь обратился к украинцам с призывом не тратить средства на продукцию его магазина

Предприниматель отмечает, что из-за возможной полномасштабной военной угрозы России деньги могут быть необходимы на более важные вещи – одежду, оружие, лекарства, туристическое снаряжение. Кришталь также призывает поддерживать украинскую армию.

"Уважаемые посетители магазина 69.TOYS, дорогие жители Украины. Мы очень ценим ваше желание разнообразить вашу сексуальную жизнь, добавить немного перчинки. Мы обязательно сделаем покупку в нашем магазине максимально комфортной как и прежде. Но сегодня мы хотим попросить вас использовать эти средства на более необходимое. Для каждого это может быть что-то свое - амуниция и оружие, еда или одежда, лекарства или туристическое снаряжение, возможно, есть смысл передать средства на нужды нашей армии, которая уже более 8 лет обеспечивает покой на всей территории Украины. А как только мы победим, то обещаем, что мы удовлетворим любые ваши сокровенные желания! Берегите себя и своих близких!" – написал предприниматель в блоге на сайте магазина.

Под обращением опубликовали список благотворительных фондов и общественных организаций, которые помогают украинским военным и армии.

"Сейчас мы как никогда должны консолидироваться и быть готовыми к любому ряду событий. Мы должны помогать друг другу и особенно нашим защитникам!" – добавляет Кришталь.

Иван Кришталь военный ВСУ(2003-2017), ветеран войны на Востоке Украины. Теперь – майор запаса. Предприниматель активно финансово поддерживает украинских военных и собратьев, с которыми в 2015 году проходил службу вАТО.

В 2018 году основал магазин 69.TOYS, входящий в группу компаний "69 Украина". Магазин предлагает интимные и товары гигиены, нижнее белье, эротическую одежду. В каталоге сексшопа более 30 тысяч товаров.

Главный офис магазина в Киеве. 69.TOYS имеет самую большую сеть интернет-представительств в Украине. В прошлом году клиенты произвели в магазине 15 тыс. заказов.

Автор: София Чайковская
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