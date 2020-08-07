Ученые назвали идеальную продолжительность секса

Слишком высокая сексуальная активность может привести к неприятным последствиям. Фото: pixabay

От 7 до 13 минут должен длиться идеальный половой акт, согласно исследованиям ученых из университета в штате Пенсильвания в США.

Ученые считают, что чрезмерное увлечение сексом может привести к зависимости от самоудовлетворения в случае, если человек потеряет интимную жизнь с партнером, пишет Рамблер.

По их словам, короткий половой акт длится одну-две минуты, нормальный секс - от трех до семи минут, а идеальный - от 7 до 13 минут.

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В то же время, слишком высокая сексуальная активность может привести к неприятным последствиям. Если секс длится более 30 минут, то у партнеров могут возникнуть проблемы со здоровьем и психикой.

Отметим, что положительно влияет на здоровье получения оргазма, а не продолжительность секса, ведь он перезапускает нервную систему, производит большое количество гормонов, которые снижают стресс, успокаивают и расслабляют тело.

На самом деле для сногсшибательного секса не обязательно, чтобы все было идеально подготовлено. Спонтанный, быстрый секс в духе "я хочу тебя прямо сейчас" может быть даже более возбуждающим, чем долгие занятия любовью в постели. Он прекрасен своей спонтанностью, которая волнует и кружит голову, а этого зачастую не хватает партнерам в длительных отношениях.