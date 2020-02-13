Секс по расписанию: обнародовали календарь сексуальных праздников на 2020 год

В общем можно придумумуваты свои секс-праздника: отмечать первый секс в отпуске, первый ролевой секс или одновременный оргазм Фото: Zenit.ba

Хотя человечество занимается сексом на протяжении всего своего существования, идея отвести специальные праздники, посвященные сексу, возникла недавно.

Главный из них - День секса - 30 ноября. Идея празднования зародилась на интернет-форумах. Там же и предложили выбрать основным местом проведения Амстердам. Впервые День секса был внесен в международный календарь праздников в 2007 году по инициативе ЮНЕСКО. Идей, как его отметить множество. Но желательно несколько раз в день. Медики считают, что люди, которые регулярно занимаются сексом, живут намного дольше тех, кто этого не делает, и меньше болеют. Секс укрепляет сердечно-сосудистую систему, повышает иммунитет, избавляет от депрессии, способствует похудению и улучшает состояние кожи, пишет УНИАН.

Всемирный день поцелуя - 30 января. Не совсем секс-праздник в прямом смысле. Но поцелуи - неотъемлемая часть ежедневной романтики.

День презерватива - 13 февраля. Правильно, что отмечают накануне Дня Святого Валентина. Никогда не будет лишним напоминание о безопасности. Праздник этот не столько о сексе, сколько о популяризации важных для здоровья и безопасности вещей - презервативов. В Германии их называют "парижанин", во Франции - "английский капюшон", в Италии - "перчатка", в Ливане - "пальтишко", в США - "шапочка Джимми", в Южной Африке - "французский лист".

День святого Валентина - 14 февраля. Здесь без секса никуда. Праздник любви и всех влюбленных можно отметить ролевым сексом, например. Это самый романтичный праздник года. Ужин при свечах, теплая ванна, нежный массаж с поцелуями плавно перерастают во взаимные ласки.

День стейка и минета - 14 марта. В противовес Дню Святого Валентина в Америке зародился праздник стейка и минета в странном сочетании. В США Валентинов день отождествляется с женщинами. День минета - грубый праздник, на котором удовлетворение получают мужики. А что им кроме секса еще нужно поесть. Поэтому в названии появился стейк. В этот день женщины готовят мясо и делают минет мужчинам, которые подарили им открытки на День святого Валентина.

День куннилингуса - 14 апреля. День задумывался в противовес 14 марта. Женщина в этот день должна достичь оргазма от куннилингуса. Можно начать с тортика и букета цветов. В этот день самое время попробовать сделать "это", если вы еще новичок.

Международный день анального секса - 18 апреля. Праздник появился благодаря австралийскому стендап-комику. В 2014 году Джим Джеффрис в своем шоу предложил назвать 18 апреля днем ​​анального секса. Его идея настолько пришлась по душе любителям "нестандартного", что вот, через несколько лет этот день стал международным. Анальные пробки в помощь, шарики, хвостики, анальные бусы - специального инвентаря для праздника множество. Только будьте осторожны, ведь кроме инвентаря для тех, кто празднует этот праздник существует еще и специальный врач.

Международный день мастурбации - 7 мая. Не у всех же есть тот, кому можно доверить свое тело. Иногда хочется свое тело никому не давать, а взять все в буквальном смысле в свои руки. Отмечать можно наедине. Для многих этот праздник и так каждый день случается. Можно пригласить партнера.

Международный день секс-работников - 2 июня. В народе праздник более известен как День проституток. Основная его задача - обратить внимание общества на проблемы, с которыми приходится сталкиваться работникам сферы сексуальных услуг.

Международный день женского оргазма - 9 августа. Был основан в 2006 году бразильцем Ариматейо Дантаса в виде извинения перед женой, которой он сильно задолжал в постели. День стали праздновать в Испании, Мексике, Аргентине, Перу, Норвегии и других странах.

День взаимного орального секса - 6 сентября. День просто создан для позы "69".

День празднования бисексуальности - 23 сентября. Впервые отмечался в 1999 году в США. Популярность праздника набирает обороты. В Канаде, например, его отмечают, кроме секса, еще и званый ужин с танцами. А в Австралии устраивают бал-маскарад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лучше, чем кофе: чем полезен утренний секс

Международный день объятий - 4 декабря. Романтический праздник, который ни к чему не обязывает. Однако, празднование его среди взрослых людей может перерасти в нечто большее, чем просто обнимашки. Но начните именно с них. Нежные объятия, поглаживания груди, бедер.

В общем можно придумумывать свои секс-праздники: отмечать первый секс в отпуске, первый ролевой секс или одновременный оргазм.

13 лютого світ відзначає День презерватива. Його відзначають і в 40 країнах світу. Там проходять просвітницькі заходи для профілактики ВІЛ/СНІД під час статевих контактів. У Швейцарії почали випускати презервативи невеликого розміру для підлітків 12-14 років. 1. Перша згадка презерватива датується 1564 роком. Італійський лікар Габріеле Фаллопіо запропонував надягати на чоловічий статевий орган лляної мішечок, просочений хімікатами.