Почему не стоит тянуть с первым сексом

Психосексуальное развитие человека заканчивается в 26 лет. Фото: ua.depositphotos.com

Сексуальная дезадаптация – вот, что происходит с человеком, который не начал интимную жизнь до 25 лет. Девиантное поведение чаще возникает у мужчин, поэтому им наиболее опасно тянуть с первым сексом.

Почему именно 25 лет?

Потому что психосексуальное развитие человека заканчивается в 26 лет. Есть важный этап с 12 до 26 лет – формирование сексуальных предпочтений. На этом этапе мы проживаем фазу формирования и фазу закрепления. На фазе формирования мы активно фантазируем и думаем о сексе. Представляем, возбуждаемся, мастурбируем.

Когда эта фаза затягивается, приходится придумывать все более изощренные фантазии, чтобы почувствовать возбуждение. Так и формируется девиантное (отклонение) поведение. Потому что очень трудно реализовать свои изощренные фантазии.

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Что такое сексуальная дезадаптация?

Грубое искажение сексуального стереотипа, ведущее к неудовлетворенности одним или несколькими партнерами. Так же, как мы учимся ходить и говорить в определенном возрасте, нужно в соответствующем возрасте начинать интимную жизнь, чтобы не возникало проблем. Как чувствует себя человек, у которого все "не как у всех"? Некомфортно. Это состояние дискомфорта возрастает пропорционально увеличению возраста человека и периода без секса. И чем старше будет человек, тем труднее ему вступить в интимную жизнь.

Согласно исследованию детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), каждый пятый опрошенный подросток в возрасте от 10 до 17 лет уже вступал в половые отношения. При этом каждый третий из пяти опрошенных имел первый секс после 15 лет. Около 12,1% опрошенных юношей и 3,5% девушек признались. Что сексуальный "дебют" у них был в 12 лет или ранее. При этом во всех возрастных группах более "опытными" считали себя юноши. Две третьи среди опрошенных подростков уже имеющих половые отношения заявили, что использовали презервативы во время первого полового акта. Каждый десятый 14-летний и каждый шестой 15-летний юноши сказали, что не помнят, использовали презерватив во время последнего полового контакта. При этом девушки чаще чем парни пренебрегают защитой - от трети 16-летних до четверти 17-летних. Более половины опрошенных сообщили, что знания о сексе они получили из интернета. Около 41% опрошенных источником информации назвали друзей и сверстников. Дальше идут родители, учителя и медработники.