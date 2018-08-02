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четверг, 02 августа 2018 11:51

Почему мужчины грустят после секса

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Почему мужчины грустят после секса
Депрессия является распространенным поводом для потери сексуального желания. Фото: sekretik.net

Ощущение грусти, раздражительности и тревоги после секса характерно не только для женщин, но и для мужчин.

Результаты австралийских ученых из Квинсленда технологического университета опубликовали в журнале Sex & Marital Therapy, пишет "Новое время".

Исследователи провели онлайн-опрос 1,2 тыс. мужчин из Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, России и Германии. Все испытуемые гетеросексуалы. Они состоят в браке или имеют серьезные отношения.

Оказалось, что 41% мужчин хотя бы раз в жизни испытывали грусть и тревогу после секса. 20% - сталкивались с этим состоянием как минимум раз за последний месяц. 4% опрошенных регулярно испытывают подобные негативные настроения после секса.

Мужчины имели различные симптомы. В частности, депрессивное состояние, опустошение, чувство тревоги, неудовлетворенности и раздражительности. Некоторые из опрошенных после полового акта хотели побыть наедине.

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Ученые предполагают, что подобные депрессивные состояния могут возникать в результате восстановления дофамина. Его уровень резко падает после секса.

Мужчины завышают количество сексуальных партнеров, чтобы казаться более опытными. Они также часто округляют цифры, когда подсчитывают количество партнеров.

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