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вторник, 27 февраля 2018 01:37

Нелегкая работа: порноактрисы рассказали о конфузах во время съемок

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За идеальной картинкой эротического фильма кроется много конфузов его актеров.

Смешными (и не очень) историями из своей профессиональной деятельности поделились порноактрисы.

Автор: super-popki.com
  Порноактрисы рассказали о конфузах во время съемок
Порноактрисы рассказали о конфузах во время съемок

1. Секс на стоге сена и атака мух

"Самое интересное место, где мне пришлось сниматься, - на ферме во Флориде (США). В то время стояла ужасная жара, и мы снимали сцену в сарае, где было сено, лошади и ужасный запах. Все закончилось тем, что мое тело было поколотое соломинками, и при этом меня атаковал целый рой мух".

2. Синее тело

"Мы снимали сцену, в которой я играла пришельца с синей кожей. Краска, которой покрыли все мое тело, была водостойкой, чтобы красиво выглядела в кадре и не смывалась ручьями пота. После того, как мы отсняли сцену, я пошла в душ и поняла, что она не смывается вообще ничем. Я отмывала ее в течение трех дней, и за это время успела поймать на себе множество любопытных взглядов случайных прохожих. Это было очень смешно".

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3. Птичка

Однажды во время лесбийской сцены в бассейне мне на голову нагадила птичка

4. Наращенные волосы

"Во время сцены я попросила партнера для большего эффекта схватить меня за волосы, но при этом совсем забыла, что накануне нарастила их. Он схватил меня за пряди, и через мгновение они остались в его руке. При этом он не прекратил процесс и просто выбросил волос из кадра, получив перед тем шок. Это был самый прекрасный "ляп" в моей карьере".

Автор: forumtlc
  Порноактрисы рассказали о конфузах во время съемок
Порноактрисы рассказали о конфузах во время съемок

5. Кокосовое масло

"Мы снимали сцену в спортзале. По сценарию нас намазали кокосовым маслом, после чего мы должны были заняться сексом. Но самое смешное было то, что наши тела так скользили, что мы не могли элементарно попасть членом в вагину. Я никогда так не смеялась во время съемок".

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