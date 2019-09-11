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среда, 11 сентября 2019 02:24

Каких секс-кукол чаще всего хотят мужчины: выводы шокируют

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Каких секс-кукол чаще всего хотят мужчины: выводы шокируют
Одна секс-кукла может стоить 123 тыс. грн. Фото: news.com.au

Мужчины чаще всего заказывают секс-игрушки с внешностью любимых девушек их друзей. Популярными они стали, когда появились технологии, которые могут подстраивать кукол под любой вкус.

"С точки зрения персонализации мы делаем все что угодно - знаменитостей, любого человека, который вам нравится или даже "мертвых", - рассказала Джейд Стэнли, собственник Sex Doll Official, пишет Dailystar.

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Параллельно со спросом на девушек друзей, также заказывают копии соседок по дому и Ким Кардашьян. Разработают двойников не только по внешности, но и личными характеристиками.

Стоит такое секс-удовольствие совсем недешево. Одна секс-кукла может обойтись в 123 тыс. грн.

В Каменском Днепропетровской области возле детского развлекательного центра открывается первый в Украине бордель с секс-куклами. По обещаниям владельца - новый, уникальный опыт для посетителей. Секс с силиконовой "подругой" обойдется почти в 200 грн. Это за час сеанса.

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