Как вернуть секс в жизнь во время пандемии

Експертка рекомендует просматривать вместе эротические фильмы, использовать массажные свечи и другие романтические элементы. Фото: pixabay

Из-за пандемии люди стали реже заниматься сексом.

Опросы американского университета показали, что интерес к интиму снизился на 40% среди респондентов, сообщает "Новое время".

Похожие выводы начинают делать правительства стран во всем мире. Самоизоляция, комендантский час и другие карантинные ограничения угрожают демографической ситуации, особенно в Европе.

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Дело не только в том, что люди не могут физически встретиться, но и в экономической нестабильности, стрессе и уменьшении значимости семьи, которое наблюдается в большинстве благополучных стран в последние десятилетия.

Психолог-сексолог Татьяна Павлова считает, что проблему поможет решить комплексный подход. Она советует проводить больше времени вместе, разделять домашние обязанности, быть максимально терпимыми друг к другу. Если наладить здоровый диалог в паре, то это поможет вернуть интим.

Также следует обращать внимание на мелочи, которые придадут новинок в сексуальную жизнь. Эксперт рекомендует просматривать вместе эротические фильмы, использовать массажные свечи и другие романтические элементы.

Плохой сон, согласно словам ученых, вдвое увеличивает риск нарушения сексуальной функции у женщин. Именно поэтому очень важно уделять внимание ночному отдыху. Из-за нехватки сна разрушается женское либидо и сексуальная жизнь может быть неудовлетворительной, особенно в среднем и старшем возрасте.