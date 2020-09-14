Исследователи обнаружили, кто в паре чаще отказывается от секса

Эксперименты выявили, что эмоциональная связь важна для обоих партнеров. Фото: pixabay

Ответственные за отсутствие секса в браке чаще являются мужчины, потому что они чувствуют определенное давление, которое обязывает их выполнять супружеские обязанности.

Анализ 64 исследований сексуальных отношений супружеских пар обнаружил, что мужчины чаще отказываются от секса, пишет Journal of Sex Research.

Как и у женщин, недостаток эмоциональной связи или страх, что партнер будет считать их непривлекательными, тоже может помешать мужским проявлениям страсти по ночам. Результаты анализа разрушают и другой стереотип о том, что женщины, а не мужчины, чаще склонны отказываться от секса, потому что находились в интимных отношениях с этим партнером в течение длительного времени.

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Эксперименты выявили, что эмоциональная связь важна для обоих партнеров. Мужчины могут отказываться от близости, когда испытывают давление со стороны женщини, своей девушки или общества в целом, потому что их побуждают сделать первый шаг и инициировать сексуальные отношения, даже если они этого не хотят. Мужчины волнуются по поводу того, что у них не возникнет сексуального желания или они не смогут заняться сексом, а это способно разрушить любовные отношения. Авторы исследования также пришли к выводу, что при сексуальных отношениях желания может накатывать волнами - с приливами и отливами. Предположение о том, что у мужчин сексуальное желание выше, чем у женщины, просто не подкрепляется конкретными данными.

От 7 до 13 минут должен длиться идеальный половой акт, согласно исследованиям ученых из университета в штате Пенсильвания в США. Ученые считают, что чрезмерное увлечение сексом может привести к зависимости от самоудовлетворения в случае, если человек утратит интимную жизнь с партнером.