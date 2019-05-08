Чего боятся мужчины: 6 главных сексуальных страхов

Сегодня мужчины становятся более уязвимы эмоционально, а значит, и в сексе. Но эксперты утверждают, что и признаться в своей уязвимости им сегодня легче. Об основных мужских страхах пишет psychologies.ru.

1. Отсутствие желания

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Долгое время считалось, что отсутствие желания у мужчин напрямую связано с нарушением эрекции или проблемами с эякуляцией, то есть с чисто физиологическими причинами. Сейчас же ясно, что в большинстве случаев снижение или отсутствие либидо скрывает сложности психологического характера.

Что обычно говорит на приеме у сексолога взрослый мужчина? "В общем, мы с женой живем нормально, но мне как-то совсем не хочется заниматься сексом..." На вопрос "А чего вам хочется?" мужчины отвечают по-разному: одним ничего не хочется, других увлекает карьера и вообще то, что не связано с сексом.

Нередко любовное желание пропадает, когда сексуальные отношения перестают доставлять удовольствие, превращаются в скучную обязанность. Мужчина может даже обратиться к врачу с жалобами на здоровье, бессознательно надеясь спрятаться за имидж больного и тем самым найти себе оправдание.

В то же время у каждого бывают периоды, когда приоритеты просто меняются. С возрастом, например, секс перестает занимать мысли мужчин безраздельно, в жизни большинства из них он уступает место другим удовольствиям. Он по-прежнему значим в иерархии ценностей, но уже не является главной из них. Но просто признать этот факт и принять его получается далеко не у всех.

2. Эректильная дисфункция

Фото: ua.depositphotos.com

Большинство пациентов приходят к специалисту именно с этой жалобой. Многие испытывают отчаянный страх перед собственной сексуальной несостоятельностью. С детства мужчину воспитывают как обладателя фаллоса. Поэтому именно в нем он видит доказательство своего существования и основание для того, чтобы его признали мужчиной. И, следовательно, полюбили.

Но такое повышенное внимание к фаллосу делает мужчин очень уязвимыми. Хотя бы раз в жизни каждый из них пережил половое бессилие, момент, когда не получается поддержать эрекцию, в 90% случаев в силу психологических причин. Но мужчины всегда драматизируют такие моменты, чувствуют стыд, начинают реже заниматься сексом. А в результате страхи только нарастают.

Как разорвать порочный круг? Иногда это можно сделать с помощью лекарств и поддержки психотерапевта. Но не менее важен настрой самого мужчины. Ему стоит сконцентрироваться на том, как доставить женщине удовольствие. Убедить ее, что дело не в ней. Так можно восстановить доверие и постепенно найти ритм сексуальной жизни, устраивающий обоих партнеров.

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3. Преждевременная эякуляция

Каждый третий мужчина страдает от преждевременного семяизвержения, которое наступает непосредственно перед проникновением или сразу после него. Это самое распространенное мужское половое нарушение и один из основных страхов.

Оно может возникать из-за недопонимания партнеров, которые, возможно, просто не успели договориться, подстроиться под ритм и потребности друг друга: ему достаточно пяти минут, а она мечтает о пятнадцати. Или из-за нерегулярности сексуальных контактов, что усиливает гипервозбудимость мужчины. Но чаще связано с первым, не всегда удачным, половым актом.

"Организм легко привыкает к стремительному семяизвержению, формируется физиологический механизм, который затем воспроизводится рефлекторно", - объясняют андрологи. - Возникает замкнутый круг: чем больше мужчина переживает из-за риска преждевременной эякуляции, тем больше он напрягается и тем самым ускоряет ее наступление. Или же промежутки между половыми актами становятся больше, в конце концов он начинает вообще избегать секса, что создает риск проблем с эрекцией. Даже поговорить об этом - значит уже сделать шаг к тому, чтобы исправить положение".

4. Мастурбация

Фото: ua.depositphotos.com

Безобидная "ручная работа", не имеющая побочных эффектов, часто вызывает чувство вины. Общественная мораль порицает онанизм. Между тем самоудовлетворение - естественная форма сексуальной реализации. Мужчина может прибегать к ней по разным причинам, в том числе из-за отсутствия регулярной половой жизни или из-за ее недостатка.

Мастурбация позволяет избавиться от напряжения, расслабиться. Она безвредна и не должна вызывать опасений - если, конечно, не становится навязчивой потребностью. Опасен не физический вред от мастурбации, а смена стереотипа поведения: фактически мужчина переходит к аутоэротизму и может оказаться не способен к прежним отношениям в паре. Самоудовлетворение не заменяет сексуальных отношений с реальным партнером, оно лишь приносит дополнительное наслаждение.

5. Сексуальные фантазии

"Я женат, люблю жену, у нас дети. Но я не могу избавиться от фантазий, в которых меня обнимает мужчина. Значит ли это, что я гей?", "Мне хочется, чтобы моя партнерша занялась сексом с другим мужчиной. Это нормально?" "Фантазии безобидны и вполне допустимы, если не нарушают пространство другого, - уверяют сексопатологи. — А вот если они становятся навязчивыми, лучше посоветоваться с врачом".

С чем связаны пугающие фантазии? "С нашими сомнениями в себе и в наших отношениях с другими, - считают психотерапевты. - Гомосексуальные фантазии часто свойственны мужчинам, у которых личность недостаточно сформировалась: они не смогли принять мужские критерии и утвердить себя по отношению к отцу. Некоторые мужчины ведут себя как мачо именно потому, что боятся обнаружить признаки подавленной гомосексуальности".

6. Размер пениса

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Слишком маленький член - классический мужской страх. Развеять его не под силу ни многочисленным свидетельствам того, что между размером пениса и удовольствием женщины нет прямой зависимости, ни тому факту, что высокой чувствительностью обладает только вход во влагалище - половые губы и клитор, где находятся основные нервные окончания. Мужчин все равно беспокоят размеры, и современная медицина предлагает разные способы увеличения длины и диаметра пениса.

Большинство мужчин жалуются на малые размеры в состоянии "покоя". Это печально известный "синдром раздевалки". Часто такого мужчину в детстве высмеивали приятели или отец, под видом шутки называли "маломеркой", и он не оправился от этого унижения даже 30 лет спустя.

Медвежью услугу здесь оказала порнография: мужчина, склонный к сомнениям, не может не разочароваться в собственных параметрах, силах и возможностях, сравнивая себя с увиденным на экране или на страницах журналов. Он начинает зацикливаться на этом, делает операции, что часто не решает его проблем. По-настоящему ему помочь может психотерапевтическая работа.

Многие убеждены, что секс в начале отношений должен быть головокружительным. Изредка это случается, но чаще секс бывает просто нормальным или хорошим. Большинству для достижения сексуальной гармонии требуется время. Для близости нужно получше узнать партнера и в психологическом плане, и в сексуальном. Когда вы оказываетесь в постели с новым партнером, вы ничего не знаете о его или ее предпочтениях и не знаете, насколько вы сексуально совместимы. К тому же вы нервничаете, на вас давят ожидания. Задайте в начале знакомства вопрос: "Хочу ли я снова увидеть этого человека?" Если бы все шло идеально с самого начала, вам как паре некуда было бы расти. Совместный рост и развитие сближает партнеров.