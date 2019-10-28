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понедельник, 28 октября 2019 11:37

Запустили крупнейшую в мире электростанцию

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Автор: mind.ua
  В пустыне Сахара запустили крупнейшую в мире солнечную электростанцию
В пустыне Сахара запустили крупнейшую в мире солнечную электростанцию

В пустыне Сахара запустили в эксплуатацию солнечный парк Benban.

Общая мощность электростанции составляет более 1,5 ГВт. Он содержит 6 млн фотоэлектрических панелей, сообщает Европейский банк реконструкции и развития.

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Парк строили три года в окрестностях города Ауса. Он занимает 37 кв. км пустыни. ЕБРР профинансировал 16 из 32 участков.

Мощности парка хватит на обеспечение электроэнергией более миллиона жилых домов. В будущем мощность хотят увеличить до 1,8 ГВт.

К построению электростанции в Сахаре, самой СЭС в мире была Tenger Desert Park в Китае мощностью в 1,54 ГВт.

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