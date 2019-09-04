Закон о SIM-картах по паспортам и "телефоны в базе" отозвали на доработку

Закон о SIM-картах по паспортах отозвали. Фото: grist.org

Авторы законопроекта "Об электронных коммуникациях" № 1083 отозвали документ из Верховной Рады. Он предусматривает продажу SIM-карт только по паспорту и регистрацию IMEI-кодов телефонов в общую базу.

Отзыв документа подтвердил один из авторов проекта - депутат от фракции "Слуга народа", заместитель председателя Комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко. Чиновник сообщил, что законопроект будут дорабатывать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Facebook хочет убрать лайки

Согласно пояснительной записке к проекту, целью закона авторы называли необходимость установления основ государственного управления сферой электронных коммуникаций, которые отвечали бы требованиям времени и евроинтеграционным процессам.

В тексте проекта есть положения, которые обязывают операторов мобильной связи продавать SIM-карты только по паспорту, а абонентов - предоставлять свои персональные данные. Также операторов планировали обязать блокировать телефоны и другие устройства, IMEI-код которых не внесены в систему. Об этом сообщили на ukrinform.ua.

Группа депутатов от "Слуги народа" зарегистрировали законопроект, которым предлагают продавать sim-карты по паспортам