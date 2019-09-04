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среда, 04 сентября 2019 13:50

Закон о SIM-картах по паспортам и "телефоны в базе" отозвали на доработку

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Закон о SIM-картах по паспортам и &quot;телефоны в базе&quot; отозвали на доработку
Закон о SIM-картах по паспортах отозвали. Фото: grist.org

Авторы законопроекта "Об электронных коммуникациях" № 1083 отозвали документ из Верховной Рады. Он предусматривает продажу SIM-карт только по паспорту и регистрацию IMEI-кодов телефонов в общую базу.

Отзыв документа подтвердил один из авторов проекта - депутат от фракции "Слуга народа", заместитель председателя Комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко. Чиновник сообщил, что законопроект будут дорабатывать.

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Согласно пояснительной записке к проекту, целью закона авторы называли необходимость установления основ государственного управления сферой электронных коммуникаций, которые отвечали бы требованиям времени и евроинтеграционным процессам.

В тексте проекта есть положения, которые обязывают операторов мобильной связи продавать SIM-карты только по паспорту, а абонентов - предоставлять свои персональные данные. Также операторов планировали обязать блокировать телефоны и другие устройства, IMEI-код которых не внесены в систему. Об этом сообщили на ukrinform.ua.

Группа депутатов от "Слуги народа" зарегистрировали законопроект, которым предлагают продавать sim-карты по паспортам

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Дата
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