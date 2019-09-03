Хочешь сидеть в смартфоне - показывай паспорт: "слуги народа" написали закон

Законопроект предусматривает заключение договора об обслуживании абонентов с предоставлением личных данных физических лиц.

Группа депутатов от "Слуги народа" зарегистрировали законопроект, которым предлагают продавать sim-карты по паспортам и блокировать "серые" телефоны.

Речь идет о законопроекте №1083, пишет "Інтерфакс-Україна"

Предлагается возобновление ведения национального реестра уникальных идентификаторов IMEI-кодов и разрешение операторам связи блокировать телефон, IMEI-код которого не внесен в реестр.

Также законопроект предусматривает заключение договора об обслуживании абонентов с предоставлением личных данных абонентов-физлиц.

Использование телефонов, смартфонов, прочих устройств, использующих мобильную связь, код которого не внесен в систему контроля кодов, запрещено в Украине.

При этом операторы обязаны осуществлять постоянный обмен данными с системой контроля кодов в онлайн-режиме и информировать потребителей при подключении их оборудования к сети об отсутствии кодов в системе контроля.

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Предлагается штрафовать за изменение IMEI-кодов (кроме производителей конечного оборудования и лиц, осуществляющих такую деятельность с письменного согласия производителя) на сумму от 3400 до 8500 грн.

Закон, при его принятии, вступает в силу с 1 июля 2020 года, но не ранее дня, следующего за датой ​​его опубликования.

За законопроектом абоненты, пользующиеся связью без заключения договора в письменной форме, до 1 января 2024 года обязаны заключить (перезаключить) договора со своим оператором. Иначе оператор приостановит предоставление им услуг связи (электронных коммуникационных услуг).

Если в течение 2 месяцев с момента приостановления услуг абонентом не заключен договор в письменной форме, поставщик прекращает предоставлять услугу.

После 2020-го государство должно быть полностью в смартфоне. Об этом на встрече с президентом Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Алексей Гончарук.