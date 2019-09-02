Через месяц правительство полностью откажется от бумаги

Правительство переходит на работу в смартфонах, бумага уходит в прошлое.

После 2020 года украинское государство должно быть полностью в смартфоне. Заседание правительства будут проходить без показухи.

Об этом на встрече с президентом Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"К следующему году мы подготовим план цифровизации, и 2020 год станет годом тотальной цифровизации страны.

За 2020 год должны цифровизовать все, что не успеем в этом, а в этом году мы успеем много.

Это не значит, что мы откладываем эту работу на будущее, это означает, что после 2020 года украинское государство должно быть полностью в смартфоне.

С 1 октября планируем полностью отказаться от бумажного обращения. Планируем запретить использование и обмен между государственными органами бумажками. Это очень амбициозная задача", - сказал он.

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Также изменится формат заседаний правительства.

"Мы откажемся от показухи и будем называть вещи своими именами.

То, что должно быть открыто, должно быть открыто, мы это откроем. Это публичные данные, территории, доступ в здания и так далее, и тому подобное.

То, что должно быть закрытым, точнее не закрытым, а то, где эта открытость не должна быть тотальной, не превращаться в некий нудизм, мы это также решим.

Поэтому мы переформатируем заседание правительств, для того, чтобы это не было показухой, шоу, за стеклом", - сказал Гончарук.

Верховная Рада назначила новым главой правительства заместителя руководителя Офиса президента Алексея Гончарука.