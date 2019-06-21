Захотел вредного - получай током

Pavlock 2 - браслет, который бьет током, если есть вредную пищу Фото: slappinyaface

Создали браслет, который бьет током, если человек выполняет плохую привычку.

Браслет назвали Pavlock 2. Изобретение направляет сигнал тока на запястье человека, если тот принимает нездоровую пищу или курит. В список плохих привычек можно внести что-либо, что человек таким классифицирует, пишет Esquire.

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Пользователя могут бить током его родные или друзья. Это возможно благодаря специальному приложению. Разработчики считают, что это будет стимулировать владельца браслета отказаться от вредных занятий.

Сила тока - 350 вольт. Разработчики утверждают, что такой уровень не является вреднее статическое электричество. Стоит такой гаджет $ 199.

В начале года компания Apple запатентовала мобильное устройство с датчиком, который может выявлять ядовитые газы.